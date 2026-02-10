قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكرملين يعلق على دعوة ماكرون للإتحاد الأوروبي لإستئناف الحوار مع روسيا
وزير الخارجية: مصر ترفض الإجراءات الأحادية أعالي نهر النيل وتعزز التعاون مع السنغال
موعد انكسار موجة الطقس الحار وعودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تكشف
الخارجية: 67 مبعوثا من الأزهر الشريف بالسنغال لنشر الدين الوسطي
ما أشبه اليوم بالبارحة.. وزيرا الإسكان يحضران صفقات كبرى قبل ترك منصبيهما بساعات
وزير الخارجية: السنغال شريك استراتيجي لمصر ونقطة دخول لإقليم غرب أفريقيا
لمكافحة السعار.. الزراعة: تحصين 8,254 كلب حر وتعقيم 1,122 آخرين منذ يناير
سماء فبراير 2026.. عرض كوني مبهر يزين الليالي بالكواكب والنجوم اللامعة
بساعد والدي.. ناشئ الزمالك يعمل في مطعم بعد التمرين بسبب الأزمة المالية
وزير الخارجية: مصر ستعمل جاهدة مع السنغال خلال رئاستها لتجمع الإيكواس لدفع العلاقات الاقتصادية
مستشار الرئيس الإماراتي: علاقتنا مع مصر راسخة وتزداد قوة وثباتاً
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة السفير محمد وجيه الجبالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة وست هام يونايتد ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
إسراء أشرف

يستعد فريق وست هام يونايتد لمواجهة قوية ضد مانشستر يونايتد اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب لندن الأولمبي.

موعد مباراة وست هام يونايتد ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تقام مباراة وست هام يونايتد وضيفه مانشستر يونايتد اليوم، الثلاثاء، في تمام الساعة 10:15 مساءً بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن تبث شبكة قنوات بس إن سبورتس القطرية اللقاء، عبر قناة بي إن سبورتس 1HD.

ويأمل وست هام في استغلال عاملي الأرض والجماهير لمواصلة نتائجه الإيجابية بعد فوزه الأخير على بيرنلي بهدفين نظيفين، ومحاولة تحسين موقعه في جدول الترتيب، حيث يحتل حاليًا المركز الـ18 برصيد 23 نقطة، من 6 انتصارات و5 تعادلات و14 هزيمة.

أما مانشستر يونايتد، فيسعى للحفاظ على مستواه القوي والمضي قدمًا نحو المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، بعد انتصاره الأخير على توتنهام 2-0.

ويحتل الشياطين الحمر المركز الرابع برصيد 44 نقطة، جمعها من 12 فوزًا و8 تعادلات مقابل 5 هزائم.

وتعد المباراة اختبارًا صعبًا للفريقين، حيث يتطلع وست هام للهروب من منطقة الخطر، فيما يسعى مانشستر يونايتد لتعزيز موقعه ضمن الكبار والحفاظ على فارق النقاط مع منافسيه المباشرين.

وست هام يونايتد مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي موعد مباراة وست هام يونايتد ضد مانشستر يونايتد وست هام يونايتد ضد مانشستر يونايتد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

الموجة الحارة

متى تنتهي الموجة الحارة في مصر؟ الأرصاد الجوية تجيب

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

مدبولي

التعديل الوزاري الجديد.. مصادر توضح حقيقة دمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

ترشيحاتنا

فيراري

فيراري الكهربائية بمفتاح زجاجي وأزرار تحاكي صوت السلاح

معرض مصر الدولي

بعد غياب 7 سنوات.. الاهتمام الحكومي والطرازات الجديدة تبهر الحضور بمعرض مصر الدولي للسيارات

دينزا Z9 GT

بقوة تتخطى 1000 حصان .. مواصفات BYD دينزا Z9 GT الجديدة

بالصور

هدئ من عصبيتك المفرطة بتناول 3 حبات من التمر

هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر
هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر
هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر

تباطؤ مفاجئ يضرب سوق السيارات الكهربائية بالصين.. هذه العلامات الأكثر تأثرا

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله

النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله
النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله
النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله

مرسيدس تستعد لـ إطلاق سيارة كهربائية جديدة عالية الأداء

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد