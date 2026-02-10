يستعد فريق وست هام يونايتد لمواجهة قوية ضد مانشستر يونايتد اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب لندن الأولمبي.

موعد مباراة وست هام يونايتد ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تقام مباراة وست هام يونايتد وضيفه مانشستر يونايتد اليوم، الثلاثاء، في تمام الساعة 10:15 مساءً بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن تبث شبكة قنوات بس إن سبورتس القطرية اللقاء، عبر قناة بي إن سبورتس 1HD.

ويأمل وست هام في استغلال عاملي الأرض والجماهير لمواصلة نتائجه الإيجابية بعد فوزه الأخير على بيرنلي بهدفين نظيفين، ومحاولة تحسين موقعه في جدول الترتيب، حيث يحتل حاليًا المركز الـ18 برصيد 23 نقطة، من 6 انتصارات و5 تعادلات و14 هزيمة.

أما مانشستر يونايتد، فيسعى للحفاظ على مستواه القوي والمضي قدمًا نحو المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، بعد انتصاره الأخير على توتنهام 2-0.

ويحتل الشياطين الحمر المركز الرابع برصيد 44 نقطة، جمعها من 12 فوزًا و8 تعادلات مقابل 5 هزائم.

وتعد المباراة اختبارًا صعبًا للفريقين، حيث يتطلع وست هام للهروب من منطقة الخطر، فيما يسعى مانشستر يونايتد لتعزيز موقعه ضمن الكبار والحفاظ على فارق النقاط مع منافسيه المباشرين.