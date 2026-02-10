وزير خارجية السنغال: نحن نتفق مع مصر في جميع القضايا

أكد وزير خارجية السنغال الشيخ نينغ، أنه تم الحديث مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي، عن مبادرات كثرة، من أجل عقد اللجنة المشتركة التي لم تنعقد منذ زمن طويل.

وأضاف أننا نحن نتفق مع مصر في جميع القضايا، وأننا بحثنا المبادرات الهادفة إلى دفع العلاقات مع مصر في شتى المجالات.

أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أنه بحث مع وزير الخارجية السنغالي قضايا المياه والسلم والأمن بالقارة، وأكد رفض مصر للإجراءات الأحادية أعالى نهر النيل.

وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية السنغال الشيخ نينغ، أن مصر تنظر إلى السنغال كشريك استراتيجي في منطقة غرب أفريقيا، ومصر ستعمل جاهدة مع السنغال خلال رئاستها لتجمع الإيكواس لدفع العلاقات الاقتصادية بين دول التجمع.



وأوضح وزير الخارجية، أننا بحثنا سبل التعاون بين القطاع الخاص في مصر و السنغال، ونعمل على إنشاء خط لإنتاج الدواء المصري في السنغال.



ولفت وزير الخارجية، إننا نسعى لمضاعة عدد الطلاب السنغاليين لتلقي التعليم في مصر.

​استقبل وزير خارجية السنغال الشيخ نينغ، بمقر إقامته بالقاهرة الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية، في لقاء رفيع المستوى استهدف بحث آفاق التعاون الصناعي المشترك وسبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وذلك في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية لتعميق الوجود في الأسواق الإفريقية.

من البنية التحتية إلى الصناعات الدوائية

​شهد اللقاء مناقشات مستفيضة حول الفرص الاستثمارية الواعدة في السنغال، حيث استعرض الدكتور الجبلي قدرات القطاع الصناعي المصري في عدة مجالات حيوية، أبرزها: ​البنية التحتية ومواد البناء: الاستفادة من الخبرة المصرية الكبيرة في المشروعات القومية الكبرى، و​الصناعات الدوائية: بحث سبل توطين صناعة الدواء ونقل التكنولوجيا المصرية للسنغال، و​الصناعات الكيماوية والغذائية: تلبية احتياجات السوق السنغالي بمنتجات مصرية ذات جودة عالية وتنافسية.

​نتائج جولة "بدر عبد العاطي" الإفريقية

​أكد الدكتور شريف الجبلي، خلال اللقاء على أهمية البناء على النتائج الإيجابية التي تحققت خلال الزيارة السابقة التي قام بها وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، إلى داكار (في يوليو 2025)، والتي رافقه فيها وفد من رجال الأعمال المصريين.

​وفي هذا السياق، كشف الجبلي عن دراسة تشكيل وفد صناعي رفيع المستوى لزيارة السنغال قريباً؛ لمتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم، وبحث المشروعات القائمة على أرض الواقع، وضمان استمرارية التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

​تصريحات الجانبين

​أعرب وزير خارجية السنغال الشيخ نينغ ، عن تقدير بلاده للنهضة التنموية التي تشهدها مصر، مؤكداً أن السنغال تفتح أبوابها أمام الاستثمارات المصرية، وتعتبرها شريكاً استراتيجياً لا غنى عنه في منطقة غرب إفريقيا، خاصة مع تزايد الفرص في قطاعات التعدين والطاقة والزراعة.

​من جانبه، شدد الجبلي ، على أن اللجنة تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية لتذليل كافة العقبات أمام المصدرين والمستثمرين المصريين، بهدف تحويل السنغال إلى مركز لوجستي وصناعي للمنتجات المصرية في تجمع "الإيكواس".