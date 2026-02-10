أحمد شوبير: أشرف صبحي خدم بلده في منصب وزير الرياضة

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن توجيه التقدير والاحترام للدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة واجب حال استمر في منصبه أو رحل خلال التعديل الوزاري.

وقال شوبير عبر إذاعة اون سبورت اف ام: أريد الحديث عن دكتور اشرف صبحي لأن الله اعلم بعد قليل هيتم الاعلان التشكيل الوزاري الجديد نتمني للقادمين كل التوفيق ونشد علي يد الراحلين .

وأضاف : كتر خير كل الناس يعني الناس اجتهدت وهناك من أخطأ وهناك من أصاب وكل الناس اجتهدت، لكن انا هتوقف عند دكتور اشرف صبحي اذا تم التجديد لية فأهلا وسهلا وألف مبروك نتمني ليه التوفيق والراجل بيشتغل.

وأوضح :الدكتور اشرف من الشخصيات الفاضلة أنا اتعاملت معاه من أيام ما كان في اتحاد الكرة وكان في أحد الأندية في الامارات بعدين سكرتير عام اتحاد الرياضة واتقربنا جدا مع بعض في هذة النقطة يعني .

وأردف : فاذا لم يمكن هناك نصيب للاستمرار فأنا بوجه له كل الشكر والاحترام والتقدير؛ لأن احنا بيبقي عندنا دايما حتة الانتقاد والهجوم علي المسئول لما يمشي ..دكتور أشرف راجل محترم واشتغل وخدم بلده بكد وجد واجتهاد وربنا يوفقه إذا قدر له الاستمرار ،واذا لم يقدر له الاستمرار يبقي كل الشكر والتحية للدكتور أشرف صبحي.. تحية واجبة كان لازم الواحد يقولها.