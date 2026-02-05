على هامش ختام أولمبياد المحافظات الحدودية.. وزير الشباب والرياضة ومحافظ الوادي الجديد يشهدان أول بطولة للرماية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بطولة الرماية التي أُقيمت بنادي الرماية والصيد شمال مدينة الخارجة، يرافقهما اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، بمشاركة 7 أندية من مختلف المحافظات، وذلك على هامش ختام فعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية في نسخته السادسة.

وجاءت المسابقة في إطار منافسات الرماية بنظام الفرق المختلطة بالهواء المضغوط، حيث اتسمت المنافسات بالدقة والانضباط الفني، وعكست المستويات المتقدمة للفرق المشاركة، في أجواء تنافسية جسّدت روح الرياضة والالتزام بقواعد الرماية .

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالمستوى الفني للمسابقة، مؤكدًا أن رياضة الرماية تحظى باهتمام متزايد ضمن خطط الوزارة لتوسيع قاعدة ممارسة الألعاب الفردية، ودعم الأندية المتخصصة، بما يسهم في إعداد كوادر رياضية قادرة على المنافسة في البطولات المختلفة.