حكومة تقفيل ملفات.. مصطفى بكري: التشكيل الوزاري المرتقب يحمل مفاجآت مهمة

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الحكومة الحالية في إطار التعديلات الوزارية الجديدة تُعد بمثابة «حكومة تقفيل ملفات»، موضحًا أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على استقرار مؤسسات الدولة وإنهاء الملفات العالقة، في ظل تحديات دقيقة تمر بها البلاد.

التعديل الوزاري

وأوضح بكري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد ، أن ما يتم تداوله حاليًا من معلومات وتكهنات حول التعديل الوزاري لا يستند إلى دلائل مكتملة أو مؤكدة، مشددًا على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلع بعناية على جميع الأسماء المرشحة لتولي الحقائب الوزارية، وراجع التقارير الخاصة بها بشكل دقيق، مؤكدًا أن رؤية الرئيس في هذا الشأن تبعث على الاطمئنان.

كما أشار إلى أن التشكيل الوزاري المرتقب يتضمن أربع مفاجآت، وصف إحداها بأنها «مهمة» دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

القبول أو الرفض للتشكيل الوزاري

وأوضح عضو مجلس النواب أن موافقة البرلمان على التشكيل الوزاري تتطلب الحصول على أغلبية 50% زائد واحد من إجمالي عدد أعضاء المجلس، مؤكدًا أنه لا يوجد تصويت على وزير بعينه، وإنما يكون القبول أو الرفض للتشكيل الوزاري بالكامل.

وأشار بكري إلى أنه عقب موافقة مجلس النواب، يتم رفع تقرير رسمي إلى رئيس الجمهورية، على أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء المقبل.