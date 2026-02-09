تبدأمن 48 ألف جنيه.. قائمة أسعار عمرة رمضان 1447هـ

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك لعام 1447 هـ الموافق 2026، يتزايد اهتمام المواطنين بالبحث عن أسعار برامج عمرة شهر رمضان 1447، خاصة في ظل الرغبة الكبيرة في أداء مناسك العمرة خلال هذا الشهر الفضيل لما يحمله من مكانة روحية عظيمة وأجر مضاعف، وهو ما انعكس بوضوح على ارتفاع معدلات البحث خلال الفترة الحالية عبر محركات البحث ومواقع شركات السياحة الدينية.



وتشهد شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة حالة من الاستعداد المكثف لتلبية الطلب المتزايد، وسط طرح برامج متنوعة تختلف في مدتها ومستوى الإقامة والخدمات المقدمة، بما يلبي احتياجات مختلف الفئات والميزانيات، سواء البرامج الاقتصادية أو الفاخرة، خاصة مع اقتراب موسم الذروة خلال العشرة الأواخر من الشهر الكريم.



تفاصيل برامج عمرة رمضان 1447 هـ

تشير المؤشرات الأولية إلى أن الإقبال الأكبر يتركز على برامج العمرة خلال العشرة الأواخر من شهر رمضان، نظرًا لما تحمله هذه الأيام من فضل عظيم، وعلى رأسها تحري ليلة القدر، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في الأسعار مقارنة بالنصف الأول من الشهر.



وتتنوع برامج عمرة رمضان 1447 هـ من حيث مدة الإقامة وعدد الأيام، وكذلك مستوى الفنادق سواء كانت قريبة من الحرم المكي أو على مسافات أبعد نسبيًا، إلى جانب اختلاف وسائل النقل ومستوى الخدمات، ما يمنح المعتمرين حرية اختيار البرنامج الأنسب وفق احتياجاتهم وإمكاناتهم المالية.

أسعار عمرة شهر رمضان 1447 هـ

بحسب ما أعلنته شركات السياحة الدينية، جاءت أسعار برامج عمرة رمضان 2026 على النحو التالي:

العمرة الاقتصادية قصيرة المدة لمدة 14 يومًا، تبدأ أسعارها خلال النصف الأول من شهر رمضان من نحو 48 ألف جنيه

ترتفع خلال العشرة الأواخر لتصل إلى حوالي 68 ألف جنيه، وذلك نتيجة زيادة الطلب وارتفاع تكاليف الإقامة والخدمات الفندقية خلال هذه الفترة.

أما العمرة الاقتصادية طويلة المدة لمدة 30 يومًا، فتبدأ أسعارها من 65 ألف جنيه، مع اختلاف السعر النهائي وفق مستوى الفندق وموقعه من الحرم، بالإضافة إلى مدة الإقامة والخدمات المرافقة للبرنامج.

وبالنسبة للعمرة الفاخرة قصيرة المدة لمدة 10 أيام، فتسجل أسعارًا تبدأ من 70 ألف جنيه خلال النصف الأول من رمضان، وقد تتجاوز حاجز 90 ألف جنيه خلال العشرة الأواخر، وذلك حسب قرب الفندق من الحرم المكي وجودة الخدمات المقدمة ومستوى الإقامة الفندقية.

عوامل تؤثر على أسعار برامج العمرة

أكدت مصادر في شركات السياحة أن أسعار برامج عمرة رمضان 1447 هـ تتأثر بعدة عوامل رئيسية، أبرزها توقيت السفر خلال الشهر، ومستوى الفندق، وقربه من الحرم، إلى جانب أسعار تذاكر الطيران وتكاليف الإقامة والخدمات اللوجستية، فضلًا عن حجم الإقبال الكبير خلال أيام الذروة.

المستندات المطلوبة للتقديم على عمرة رمضان 2026

حددت شركات السياحة مجموعة من المستندات الأساسية الواجب توافرها للراغبين في أداء عمرة رمضان 2026، وتشمل :

- جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر

- صورتين شخصيتين بخلفية بيضاء

- شهادة تطعيم معتمدة حال وجود اشتراطات صحية

- تصريح سفر وفقًا للفئة العمرية والحالة الوظيفية

نصائح قبل حجز برنامج عمرة رمضان

تنصح شركات السياحة المواطنين بضرورة الحجز المبكر لبرامج عمرة رمضان، خاصة للراغبين في السفر خلال العشرة الأواخر، مع التأكد من التعامل مع شركات مرخصة ومعتمدة، ومراجعة تفاصيل البرنامج بدقة من حيث الإقامة والخدمات ووسائل النقل.

أدعية شهر رمضان 2026 مستجابة

يتزامن الحديث عن برامج العمرة مع تزايد البحث عن أدعية استقبال شهر رمضان المبارك، ومن أبرزها: اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه وأعنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، اللهم اجعل رمضان شهر رحمة ومغفرة وعتق من النار لنا ولأهلنا ولأحبابنا، اللهم تقبل منا صالح الأعمال واغسل قلوبنا من الذنوب وبدل سيئاتنا حسنات، اللهم ارزقنا فيه حسن الخاتمة ولا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم.