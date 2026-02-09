خبير: نتنياهو يعرقل الاستقرار الإقليمي ويدفع واشنطن نحو مواجهة عسكرية مع طهران

قال الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية والمحلل السياسي، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يمثل عقبة أساسية أمام أي جهود إقليمية لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في أعقاب أحداث السابع من أكتوبر.

اختبار لجس نبض الطرفين

وأوضح صدقيان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، في برنامج “حديث القاهرة” على قناة “القاهرة والناس”، أن الجولة الأولى من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في العاصمة العُمانية مسقط، كانت بمثابة اختبار لجس نبض الطرفين، مشيرًا إلى أن طهران أبدت تفاؤلًا حذرًا، لكنها لم ترَ في هذه الجولة أي تقدم حقيقي على مستوى الحلول.

إسقاط النظام الإيراني

وأشار إلى أن مفاوضات "مسقط 2" جاءت بعد جهود دبلوماسية كبيرة بذلتها مصر وعدد من الدول الإقليمية، إلا أن هذه المساعي اصطدمت برغبة إسرائيل في إفشال أي تقارب، مؤكدًا أن تل أبيب لا تقبل بأقل من إسقاط النظام الإيراني.

وشدد صدقيان على أن إسرائيل تمارس ضغوطًا مكثفة على الولايات المتحدة؛ لدفعها نحو مواجهة عسكرية مباشرة مع إيران، بهدف إحداث تغيير جذري في النظام، محذرًا من أن هذا التوجه يمثل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار الإقليمي ويقوض فرص الحلول السياسية في المنطقة.