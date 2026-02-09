قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم نجريج بالغربية
خبير: نتنياهو يعرقل الاستقرار الإقليمي ويدفع واشنطن نحو مواجهة عسكرية مع طهران
سعر الدولار في البنوك مستهل تعاملات اليوم الإثنين
تبدأمن 48 ألف جنيه.. قائمة أسعار عمرة رمضان 1447هـ
الرئيس السيسي يتوجه إلى الإمارات.. اليوم
إهانة لعظمة أمريكا.. ترامب يهاجم عرض استراحة السوبر بول
البرتغال تنتخب أول رئيس اشتراكي منذ عقدين
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 9 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة
أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم
هولندا.. إصابة 30 رضيعا بالتسمم بعد تناول حليب صناعي
ستروين تقدم حزمة TEAM D لعدد من سياراتها الرياضية.. تفاصيل
بعد فضيحة ماندلسون.. ضغوط متصاعدة في بريطانيا لفرض استقالة رئيس الوزراء
خبير: نتنياهو يعرقل الاستقرار الإقليمي ويدفع واشنطن نحو مواجهة عسكرية مع طهران

محمد البدوي

قال الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية والمحلل السياسي، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يمثل عقبة أساسية أمام أي جهود إقليمية لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في أعقاب أحداث السابع من أكتوبر.

اختبار لجس نبض الطرفين

وأوضح صدقيان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، في برنامج “حديث القاهرة” على قناة “القاهرة والناس”، أن الجولة الأولى من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في العاصمة العُمانية مسقط، كانت بمثابة اختبار لجس نبض الطرفين، مشيرًا إلى أن طهران أبدت تفاؤلًا حذرًا، لكنها لم ترَ في هذه الجولة أي تقدم حقيقي على مستوى الحلول.

إسقاط النظام الإيراني

وأشار إلى أن مفاوضات "مسقط 2" جاءت بعد جهود دبلوماسية كبيرة بذلتها مصر وعدد من الدول الإقليمية، إلا أن هذه المساعي اصطدمت برغبة إسرائيل في إفشال أي تقارب، مؤكدًا أن تل أبيب لا تقبل بأقل من إسقاط النظام الإيراني.

وشدد صدقيان على أن إسرائيل تمارس ضغوطًا مكثفة على الولايات المتحدة؛ لدفعها نحو مواجهة عسكرية مباشرة مع إيران، بهدف إحداث تغيير جذري في النظام، محذرًا من أن هذا التوجه يمثل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار الإقليمي ويقوض فرص الحلول السياسية في المنطقة.

