قبل زيارته لواشنطن.. لم توجه دعوة لنتنياهو للإقامة في دار الضيافة الرسمية للرئيس الأمريكي

لم يتلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حتى الآن دعوة للإقامة في بيت بلير، دار الضيافة الرسمية للرئيس الأمريكي بجوار البيت الأبيض، قبل لقائه المرتقب مع الرئيس دونالد ترامب، وذلك يعتبر خلافاً لما هو معتاد في الزيارات الرسمية.



وكان من المقرر أن تشمل الزيارة إلقاء كلمة في مؤتمر لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك)، إلى جانب اجتماع مع ترامب، لكن وفقاً لمصادر مطلعة، لم تُرسل أي دعوة رسمية للإقامة في بيت الضيافة، وهو ما يختلف عن الزيارات السابقة التي كان يُدعى فيها نتنياهو للإقامة جزئياً استعداداً ليوم الاجتماع مع الرئيس الأمريكي.

بعد تقديم موعد الزيارة وتقليص مدتها، بحيث أصبحت مخصصة بالكامل لاجتماع واحد مع ترامب، لا يزال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ينتظر رداً من مكتب الرئيس الأمريكي حول ما إذا كان سيتم إرسال دعوة للإقامة في بيت بلير بهذا الشكل، وحتى الآن، لم يتم تلقي أي تأكيد.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات الدولية حساسية شديدة، خاصة مع تصاعد القلق في القدس بشأن مسار المفاوضات مع إيران، مما يعكس حالة الاستعجال في ترتيب هذه الزيارة.

وتُظهر هذه الخطوة استثنائية البروتوكول المعتاد للزيارات الرسمية، ما يثير علامات استفهام حول خلفيات الترتيبات ومؤشرات الرسائل السياسية المرافقة للقاء.