نتنياهو كان في أمريكا.. وزير إسرائيلي سابق يكشف كواليس اغتيال حسن نصر الله

كشف وزير الجيش الإسرائيلي السابق يوآف جالانت تفاصيل جديدة وصادمة حول عملية اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، التي نفذتها إسرائيل في 27 سبتمبر 2024.

وقال جالانت في تصريحات صحفية إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تردد في اللحظة الحاسمة ورفض طرح مسألة الاغتيال على التصويت خلال اجتماع لمجلس الوزراء، رغم وجود أغلبية مؤيدة، وتحذيرات صريحة من رئيس جهاز الاستخبارات حول احتمالية هروب نصر الله.

وأضاف جالانت أن نتنياهو قرر تأجيل النقاش حتى عودته من الولايات المتحدة، قبل أن يستقل الطائرة متوجها إلى واشنطن.

وأوضح الوزير السابق أن نقطة التحول جاءت بعد يوم واحد فقط، عقب تداول أخبار عن محادثات لوقف إطلاق النار في لبنان وتهديدات من وزراء في الائتلاف بحل الحكومة، حيث وافق نتنياهو عبر اجتماع هاتفي على توصية جالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، لتنطلق العملية بقيادة مركز القيادة في تل أبيب وبتنفيذ كبار قادة الجيش، فيما كان نتنياهو يتواجد في الولايات المتحدة ولم يتلقَّ أي تحديث إلا بعد نجاح العملية.

وبحسب رواية جالانت، نفذت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي غارات مكثفة باستخدام 83 قنبلة وزن الواحدة منها طنًا، شملت طائرات من طراز F-15I وF-16I، مزودة بأنظمة توجيه دقيقة ونظام GPS، واستغرقت العملية 12 ثانية فقط.

وقد دفن حسن نصر الله في بيروت بعد نحو خمسة أشهر من مقتله، وسط تجمع مئات الآلاف من مناصري "حزب الله" في مراسم ضخمة، بينما حلقت طائرات حربية إسرائيلية فوق العاصمة.

هذه التصريحات تعكس لأول مرة وجهة نظر وزير الدفاع السابق، الذي شكك في الرواية الرسمية لنتنياهو، واتهمه بمحاولة "تحريف الحقائق على حساب الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام".