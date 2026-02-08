قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول مصري في تاريخ برشلونة.. عقبة تؤجل الظهور الأول لحمزة عبدالكريم| إيه الحكاية
قبل غلق باب القيد.. إيقاف قيد وبيع نجوم في الزمالك وصفقات سوبر بـ الأهلي
رئيس المحكمة الدستورية العليا: الذكاء الاصطناعي أداة ضرورية لتطوير العمل القضائي
إصابة شخصين في حريق هائل بمصنع تنر في طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي
رئيس الدستورية العليا: استقلال القضاء مرتبط بالإجراءات القضائية | بث مباشر
هيئة الدواء تحذر من الاستخدام العشوائي لحقن التخسيس
انفجار في شركة صينية للتكنولوجيا الحيوية يسفر عن وفاة 8 أشخاص
حريق محدود داخل إحدى الكرفانات بمطار القاهرة
غرفة الصناعات النسجية: واردات الملابس الأمريكية تنمو 9% ومصر تحقق 20% زيادة في الصادرات
الاتحاد الأوروبي يحذر تيك توك: غير تصميمك أو تواجه غرامة ضخمة
حتى القضبان لم تفرق بين الدم.. السجن المشدد 5 سنوات لشقيقين وغرامة 50 ألف جنيه للاتجار بالمخدرات بشرم الشيخ
حكم نهائي بإعدام المتهم بالاعتداء على سجدة طفلة المنوفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو كان في أمريكا.. وزير إسرائيلي سابق يكشف كواليس اغتيال حسن نصر الله

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

كشف وزير الجيش الإسرائيلي السابق يوآف جالانت تفاصيل جديدة وصادمة حول عملية اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، التي نفذتها إسرائيل في 27 سبتمبر 2024.

وقال جالانت في تصريحات صحفية إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تردد في اللحظة الحاسمة ورفض طرح مسألة الاغتيال على التصويت خلال اجتماع لمجلس الوزراء، رغم وجود أغلبية مؤيدة، وتحذيرات صريحة من رئيس جهاز الاستخبارات حول احتمالية هروب نصر الله.

وأضاف جالانت أن نتنياهو قرر تأجيل النقاش حتى عودته من الولايات المتحدة، قبل أن يستقل الطائرة متوجها إلى واشنطن.

وأوضح الوزير السابق أن نقطة التحول جاءت بعد يوم واحد فقط، عقب تداول أخبار عن محادثات لوقف إطلاق النار في لبنان وتهديدات من وزراء في الائتلاف بحل الحكومة، حيث وافق نتنياهو عبر اجتماع هاتفي على توصية جالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، لتنطلق العملية بقيادة مركز القيادة في تل أبيب وبتنفيذ كبار قادة الجيش، فيما كان نتنياهو يتواجد في الولايات المتحدة ولم يتلقَّ أي تحديث إلا بعد نجاح العملية.

وبحسب رواية جالانت، نفذت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي غارات مكثفة باستخدام 83 قنبلة وزن الواحدة منها طنًا، شملت طائرات من طراز F-15I وF-16I، مزودة بأنظمة توجيه دقيقة ونظام GPS، واستغرقت العملية 12 ثانية فقط.

وقد دفن حسن نصر الله في بيروت بعد نحو خمسة أشهر من مقتله، وسط تجمع مئات الآلاف من مناصري "حزب الله" في مراسم ضخمة، بينما حلقت طائرات حربية إسرائيلية فوق العاصمة.

هذه التصريحات تعكس لأول مرة وجهة نظر وزير الدفاع السابق، الذي شكك في الرواية الرسمية لنتنياهو، واتهمه بمحاولة "تحريف الحقائق على حساب الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام".

وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت يوآف جالانت اغتيال الأمين العام لحزب الله حزب الله حسن نصر الله إسرائيل بنيامين نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وائل عوني

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

دواجن بيضاء

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

المحال العامة

مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل

مشغولات ذهبية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

الأهلي

صرف 2 مليار علشان يتعادل .. ناقد رياضي يسخر من أداء لاعبي الأهلي أمام شبيبة القبائل

عبد الله السعيد

إعلامية تكشف: عبدالله السعيد قال لإدارة الزمالك اعفوني من سفرية زامبيا عشان نفسيتي تعبانة

وائل جمعة

«اتعاقدتوا معاهم ليه» .. وائل جمعة يهاجم مدرب الأهلي بسبب الصفقات

ترشيحاتنا

محمد صلاح

عرض فلكي بـ 1.2 مليون إسترليني أسبوعيا .. هل ينتقل محمد صلاح الى النصر السعودي ؟

صورة ارشيفية

أجندة فعاليات قصور الثقافة هذا الأسبوع.. ملتقى للفنون التشكيلية بقصر الإبداع.. عروض في نوادي المسرح بالقناة وسيناء

أسعار الذهب

6300 دولاًر للأونصة.. سعر الذهب سيصل إلى مستويات قياسية خلال 2026

بالصور

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين
تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين
تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

منها الإرهاق والبرد.. 9 علامات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية

علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية

احتفالا بعيد ميلادها.. ابنة صلاح عبدالله تُثير الجدل بأناقتها وأنوثتها في جلسة تصوير|شاهد

ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها

فيديو

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد