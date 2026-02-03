قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حزب الله: بين الاستسلام والذل نختار الشهادة.. ولن نساوم على السيادة

أرشيفية
محمود عبد القادر

أكد الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، اليوم الثلاثاء، أن هناك قوى «لا تريد بناء الدولة بل تسعى إلى التشفي والانتقام»، مشيرا إلى أنها تواجه المقاومة وأنصارها «بالشتائم والإهانات بدل العمل لمصلحة الوطن».

وخلال كلمة ألقاها في احتفال المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم، قال قاسم إن «المقاومة وأنصارها يشار إليهم في العالم بالتحرير والسيادة، فيما يتحرك أدعياء السيادة بتوجيه أمريكي»، داعيا إياهم إلى «تصحيح الاتجاه نحو الوطن وسيادته لنتكاتف ونربح جميعا».

وشدد على أن عناوين الشرف والسيادة تبدأ بـ«وقف العدوان، والانسحاب من الأراضي المحتلة، وتحرير الأسرى، وإعادة الإعمار»، مؤكدا أن حزب الله «مع إجراء الانتخابات وفق القانون الذي جرى التوافق عليه».

وأشار قاسم إلى أن الحزب ساهم في «انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة»، لافتا إلى أن «وزراءنا يعملون لكل لبنان، فيما يسعى بعض الوزراء إلى جر البلاد نحو الفتنة وتعميق الأزمات».

واعتبر أن «وجود حزب الله وحركة أمل والقوى الوطنية وشرائح من مختلف الطوائف، إلى جانب الجيش اللبناني، يشكل ثروة وطنية قادرة على تحقيق الإنجازات».

وفي موقف حازم، قال قاسم: «من يهددنا بالعدو نقول له: بين الاستسلام والذل نحن مع الشهادة»، كاشفا أن ضغوطا مورست على لبنان للمطالبة بإنهاء وجود المقاومة جنوب الليطاني، «في وقت لم يُطلب فيه أي التزام من إسرائيل».

وأكد أن «لبنان نفذ ما عليه في الاتفاقات، وعلى الدول الخمس الضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها لا على لبنان»، داعيا المسؤولين إلى «شرح حقيقة الموقف للموفدين الدوليين، لأن هذا الشعب قدم الشهداء والجرحى دفاعاً عن الوطن».

وأضاف: «نحن حاضرون لمناقشة كيفية مواجهة العدو مع كل من يؤمن بالمقاومة»، مشددا على أن الاستهداف «ليس لحزب أو طائفة أو منطقة، بل لكل الوطن».

وختم بالتأكيد أن «العدو يحتل أرضنا، ونحن في مرحلة دفاع عن الوجود والحق والسيادة»، متسائلا: «هل نستسلم للاحتلال ونتنازل عن أرضنا أم نواجه؟».

