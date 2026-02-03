أغنية مصريّة للشامي تصل إلى 100 مليون مشاهدة على “يوتيوب”.. فيديو

تجاوزت أغنية النجم الشاب الشامي بعنوان "خدني" باللهجة المصرية حاجز الـ100 مليون مشاهدة على يوتيوب منذ إصدارها في مايو 2024.



الأغنية نالت إعجاب المصريّين واحتلّت قوائم "الترند" على "يوتيوب" لأكثر من 87 أسبوعًا، محقّقةً نحو 3 ملايين مشاهدة خلال أول 24 ساعة، لتثبت مرة أخرى مكانة الشامي كأحد أبرز الأصوات على الساحة الغنائيّة العربيّة.

ولم يقتصر النجاح على يوتيوب فقط، فقد حقّقت "خدني" ملايين الاستماعات على "أنغامي"، وظهرت في قوائم YouTube Music وApple Music، مع تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة من الجمهور المصريّ الذي أحب الشامي باللهجة المصرية وأعاد مشاركة الاغنية بشكل كبير.