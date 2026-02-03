ماجدة خير الله: أم كلثوم كانت عقلية جبارة.. وتجددت في مشوارها

أكدت الناقدة الكبيرة ماجدة خير الله، ان هناك العديد من الاسباب التي جعلت أم كلثوم، حاضرة باعمالها حتي بعد مرور 51 عامًا علي وفاتها.

وقالت ماجدة خير الله في تصريحات لصدي البلد:ام كلثوم مازال مؤثرة حتي الان، لان حياتها كانت تستحق، ومنجزها الفني كان عظيمًا بحق.

وتابعت ماجدة خير الله؛ ورغم كثرة الأصوات الرائعة في زمن أم كلثوم، ولكنها كانت عقلية جبارة قبل أن تكون صوتًا جبارًا؛ اختارت أن تجعل من هذا الصوت مشروعًا فنيًا متكاملًا.

وتابعت ماجدة خير الله : أم كلثوم عاشت للفن، وفي الحقيقة منحت عمرها له، فبادلها الفن شهرةً وخلودًا.

واستكملت: كانت متجددة دائمًا، تعاونت مع ملحنين من أجيال مختلفة، وقدّمت كلمات تُحاكي كل الأزمنة، فبقيت أعمالها حيّة لا يطالها الزمن.