ماجدة خير الله: الأعمال الدرامية عن أم كلثوم تكفي في الوقت الحالي

يحل اليوم ذكري وفاة الفنانة القديرة أم كلثوم، والتي تعد اهم مطربة في تاريخ الفن المصري.

أم كلثوم كانت مادة دسمة وغنية، للدراما المصرية ليتم تقديمها اعمال تليفزيونية وسينمائية وثائقية عنها، ومن أهم تلك الاعمال، مسلسل أم كلثوم وفيلم الست وفيلم كوكب الشرق.

وتري الناقدة ماجدة خير الله، ان الاعمال الثلاثة قدمت وجهات نظر مختلفة عن قصة حياة أم كلثوم، مؤكده ان واحدة مثلها بكل إنجازاتها تستحق ان تقدم بوجهات نظر مختلفة .

وتابعت ماجدة خير الله في تصريحات خاصة لصدي كالبلد: اري انه الاعمال التي قدمت عن ام كلثوم كافية، ولا حاجة الي تقديم المزيد في الوقت الراهن، لان اي صانع عمل سيقدم علي تقديم عمل فني يتحدث عن سيرتها سيشعر بالقلق بسبب ردود الافعال.