وداعا البطالة | 4 آلاف فرص عمل خالية .. قدم الآن

يبحث عدد كبير من المواطنون عن فرص العمل الخالية، والتي أعلنت من جانبها وزير العمل توفير 4379 فرصة عمل جديدة، بالتعاون مع 37 شركة من شركات القطاع الخاص، موزعة على 12 محافظة، مع إتاحة التقديم خلال شهر فبراير 2026، وذلك في إطار التزام الدولة بمواجهة البطالة ودعم جهود التشغيل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وظائف خالية

وظائف خالية باعلان وزارة العمل

وتشمل الفرص المتاحة وظائف متنوعة في عدد من التخصصات والمهن، من بينها وظائف مخصصة لذوي الهمم، برواتب مجزية تحدد وفقا لطبيعة الوظيفة والمقابلة الشخصية، مع الالتزام الكامل بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب الاستفادة من مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية.

تغطي النشرة الحالية فرص عمل في 12 محافظة هي:

القاهرة، القليوبية، الإسكندرية، الغربية، الإسماعيلية، المنيا، سوهاج، بني سويف، المنوفية، قنا، دمياط، الفيوم.

تشمل النشرة تخصصات ومهن متنوعة من بينها:

أخصائيو تسويق، أخصائيو موارد بشرية، مهندسو اتصالات، مهندسو كهرباء.

تتضمن وظائف فنية وإشرافية مثل:

مشرفو ميكانيكا، مشرفو تحكم كهربائي، مديرو صيانة، مشرفو إنتاج، مراقبو جودة.

تضم فرص عمل إدارية وتجارية منها:

محاسبون، أخصائيو مشتريات، مندوبو مبيعات، بائعون، مقدمو طلبات، أمناء مخازن.

تشمل وظائف خدمية ومهنية متنوعة مثل:

شيفات، ليدي جارد إناث، أفراد أمن، فنيون بمختلف التخصصات.

توفر النشرة فرصا للسائقين برخص:

أولى، ثانية، ثالثة.

وظائف خالية

وظائف خالية

تتضمن فرص عمل في قطاع الفندقة والمطاعم، إلى جانب أعمال إنتاج ونظافة وتخصصات أخرى متنوعة.

والتقديم على هذه الفرص يتم من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، كما يمكن التقديم مباشرة من خلال بيانات الشركات المرفقة بالنشرة، أو عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل على شبكة الإنترنت، موضحة أن نشرة التوظيف نصف الشهرية تصدر بصفة منتظمة كل 15 يوما من خلال الإدارة العامة للتشغيل، وتتضمن أحدث فرص العمل المتاحة على مستوى الجمهورية.

وتضم الوظائف المخصصة لذوي الهمم، تنفيذا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يلزم المنشآت بتخصيص نسبة 5% من إجمالي العاملين بها لهذه الفئة، وذلك في إطار خطة الوزارة لحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتمكينهم اقتصاديا ومجتمعيا، وتحقيق دمج كامل ومستدام لهم في سوق العمل.