قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشعبة: الهبوط العنيف في الذهب كان هدفه القضاء على المضاربين بالعالم
تذبذب قوي في أسعار الذهب .. مفاجأة في ثمن عيار 21 الآن
شعبة الذهب: الذهب لم يسترد عافيته ولكنه في مرحلة ثبات
مبيعات قياسية.. حصاد جناح الأزهر في ختام الدورة الـ57 من معرض الكتاب
نفذها 4 أشخاص.. تفاصيل عملية اغتيال سيف الإسلام القذافي في حديقة منزله
محامي شيرين عبد الوهاب يصدر تحذيرا شديد اللهجة .. تفاصيل
دواء رخيص لمرضى السكري قد يحمي من العمى.. دراسة تكشف
رمضان على الأبواب.. الإفتاء تحدد 5 أمور يجب تجنبها ومن مفسدات الصيام
الإغاثة الطبية في غزة تشيد بجهود مصر في فتح معبر رفح في الاتجاهين
فيديو سلوك غريب لأجانب في دهب يربك السوشيال ميديا.. هل مخدرات أم تمثيل؟ خبير قانوني يوضح
مش على السوشيال ميديا| طلب عاجل من أحمد موسى للنواب بسبب الاستجواب
البيت الأبيض: الخيارات متاحة أمام الرئيس ترامب للتعامل مع إيران بما فيها القوة العسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وداعا البطالة | 4 آلاف فرص عمل خالية .. قدم الآن

وظائف
وظائف
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنون عن فرص العمل الخالية، والتي أعلنت من جانبها وزير العمل توفير 4379 فرصة عمل جديدة، بالتعاون مع 37 شركة من شركات القطاع الخاص، موزعة على 12 محافظة، مع إتاحة التقديم خلال شهر فبراير 2026، وذلك في إطار التزام الدولة بمواجهة البطالة ودعم جهود التشغيل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وظائف خالية 

وظائف خالية باعلان وزارة العمل

وتشمل الفرص المتاحة وظائف متنوعة في عدد من التخصصات والمهن، من بينها وظائف مخصصة لذوي الهمم، برواتب مجزية تحدد وفقا لطبيعة الوظيفة والمقابلة الشخصية، مع الالتزام الكامل بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب الاستفادة من مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية.

تغطي النشرة الحالية فرص عمل في 12 محافظة هي:
 القاهرة، القليوبية، الإسكندرية، الغربية، الإسماعيلية، المنيا، سوهاج، بني سويف، المنوفية، قنا، دمياط، الفيوم.

تشمل النشرة تخصصات ومهن متنوعة من بينها:
 أخصائيو تسويق، أخصائيو موارد بشرية، مهندسو اتصالات، مهندسو كهرباء.

تتضمن وظائف فنية وإشرافية مثل:
 مشرفو ميكانيكا، مشرفو تحكم كهربائي، مديرو صيانة، مشرفو إنتاج، مراقبو جودة.

تضم فرص عمل إدارية وتجارية منها:
 محاسبون، أخصائيو مشتريات، مندوبو مبيعات، بائعون، مقدمو طلبات، أمناء مخازن.

تشمل وظائف خدمية ومهنية متنوعة مثل:
 شيفات، ليدي جارد إناث، أفراد أمن، فنيون بمختلف التخصصات.

توفر النشرة فرصا للسائقين برخص:
 أولى، ثانية، ثالثة.

وظائف خالية 

وظائف خالية 

تتضمن فرص عمل في قطاع الفندقة والمطاعم، إلى جانب أعمال إنتاج ونظافة وتخصصات أخرى متنوعة.

والتقديم على هذه الفرص يتم من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، كما يمكن التقديم مباشرة من خلال بيانات الشركات المرفقة بالنشرة، أو عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل على شبكة الإنترنت، موضحة أن نشرة التوظيف نصف الشهرية تصدر بصفة منتظمة كل 15 يوما من خلال الإدارة العامة للتشغيل، وتتضمن أحدث فرص العمل المتاحة على مستوى الجمهورية.

وتضم الوظائف المخصصة لذوي الهمم، تنفيذا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يلزم المنشآت بتخصيص نسبة 5% من إجمالي العاملين بها لهذه الفئة، وذلك في إطار خطة الوزارة لحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتمكينهم اقتصاديا ومجتمعيا، وتحقيق دمج كامل ومستدام لهم في سوق العمل.

وظائف وظائف خالية فرص غمل فرص العمل الخالية العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

الفنان محمود حجازي

الكاميرات تفجر مفاجأة بقضية محمود حجازي.. والفنان: اتحرشت بيا

مجلس الوزراء

مصادر لـ صدى البلد: بدء مشاورات التعديل الوزاري.. ولم يتم إبلاغ المستبعدين من الحكومة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

النائب علاء عبد النبي

حقيقة طلب برلماني بفرض 30 جنيها رسومًا على فواتير الكهرباء لمواجهة الكلاب الضالة

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

ترشيحاتنا

نقابة المهن التمثيلية

نقابة المهن التمثيلية تقرر إيقاف مسلسل «روح OFF» نهائيًا ومنعه من العرض في رمضان 2026

مسلسلات رمضان 2026

خريطة مسلسلات قناة ON قبل عرضها في رمضان 2026

ريهام حجاج

طرح البرومو التشويقي لمسلسل «توابع» بطولة ريهام حجاج| فيديو

بالصور

للمدخنين قبل رمضان .. إزاى تتخلص من متاعب الصيام | عادات اعملها بدري

التدخين
التدخين
التدخين

دواء رخيص لمرضى السكري قد يحمي من العمى.. دراسة تكشف

دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر
دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر
دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر

ترند بذور الشيا.. خبراء يحذرون من مخاطر تحدي تيك توك الجديد

لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟
لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟
لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟

طرق تخزين عصائر رمضان بطريقة صحية.. خطوات بسيطة

طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان
طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان
طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان

فيديو

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد