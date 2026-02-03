قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

منتخب مصر يعبر فلسطين بثقة ويضرب موعدًا مع الكويت في نهائي البطولة العربية لسلة الكراسي المتحركة

منتخب سلة الكراسي المتحركة
منتخب سلة الكراسي المتحركة
محمد سمير

حسم منتخب مصر لكرة السلة على الكراسي المتحركة تأهله إلى المباراة النهائية للبطولة العربية للمنتخبات، المقامة حاليًا في دولة الكويت، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على نظيره الفلسطيني بنتيجة 64-21، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وجاء فوز المنتخب الوطني ليؤكد تفوقه الفني والبدني خلال مشواره بالبطولة، ويواصل عروضه القوية التي بدأها منذ دور المجموعات، ليحجز مقعده في النهائي عن جدارة، ويقترب خطوة جديدة من التتويج باللقب العربي.

وفرض منتخب مصر سيطرته على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، حيث ظهر الفارق الواضح في المستوى بين الفريقين، سواء على مستوى التنظيم الدفاعي أو الفاعلية الهجومية، لينجح الفراعنة في فرض إيقاعهم مبكرًا.

وأنهى المنتخب المصري الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 39-9، بعد أداء منضبط اتسم بالضغط المتواصل، وسرعة التحول من الدفاع إلى الهجوم، مع استغلال مثالي للفرص، في ظل غلق المساحات أمام لاعبي منتخب فلسطين، والحد من محاولاتهم الهجومية.

وفي الشوط الثاني، واصل منتخب مصر تفوقه دون تراجع، حيث حافظ اللاعبون على نفس النسق الفني والتركيز العالي، مع تدوير جيد للعناصر، ليواصل الفريق توسيع الفارق تدريجيًا، قبل أن يحسم اللقاء بنتيجة 64-21، في مباراة عكست جاهزية المنتخب للمنافسة على اللقب.

وجاء الأداء الجماعي أحد أبرز مكاسب اللقاء، في ظل الانسجام الكبير بين عناصر الفريق، والتنفيذ الدقيق للجمل التكتيكية التي اعتمد عليها الجهاز الفني طوال البطولة.

وبهذا الفوز، يضرب منتخب مصر موعدًا قويًا مع منتخب الكويت في المباراة النهائية، بعدما نجح المنتخب الكويتي في التأهل على حساب منتخب سوريا، في نصف النهائي الآخر.

ومن المقرر أن تشهد المباراة النهائية صراعًا قويًا بين المنتخبين، في ظل تقارب المستوى، ورغبة كل طرف في حسم اللقب العربي، خاصة مع الدعم الجماهيري المتوقع للمنتخب الكويتي صاحب الأرض.

وفي المقابل، يلتقي منتخبا فلسطين وسوريا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بعد خروجهما من الدور نصف النهائي، في مواجهة يسعى خلالها كل منتخب لإنهاء البطولة في مركز متقدم.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى الدور نصف النهائي بعد مشوار قوي في دور المجموعات، حيث استهل مشاركته بالفوز على منتخب سوريا بنتيجة 70-45، قبل أن يحقق فوزًا كاسحًا على منتخب اليمن بنتيجة 81-9، ليحسم صدارة مجموعته ويؤكد جاهزيته للأدوار الإقصائية.

ويعكس الأداء المتصاعد للمنتخب المصري مدى الاستفادة من فترة الإعداد الماضية، والتي شهدت تركيزًا كبيرًا على الجوانب البدنية والتكتيكية، ورفع معدلات الانسجام بين اللاعبين.

ويقود المنتخب الجهاز الفني المكون من إسماعيل عكاشة مديرًا فنيًا، وجمال جاد الرب مدربًا عامًا، ومحمود حسن مدربًا مساعدًا، ودكتور نادر سمير للعلاج الطبيعي، ومحمد الوصيف مديرًا إداريًا.

ويرأس بعثة المنتخب المهندس عادل سليم، نائب رئيسي الاتحاد المصري والعربي لكرة السلة على الكراسي المتحركة، في ظل دعم كامل من الاتحاد المصري برئاسة مي زين الدين، التي تولي البطولة العربية أهمية خاصة ضمن خطة الإعداد للاستحقاقات القارية المقبلة، وعلى رأسها بطولة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم.

منتخب مصر فلسطين الكويت البطولة العربية لسلة الكراسي المتحركة نهائي البطولة العربية لسلة الكراسي المتحركة منتخب مصر لكرة السلة على الكراسي المتحركة

