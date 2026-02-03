بيمارسوا اليوجا .. القبض على المتهم بتصوير أجانب بجنوب سيناء

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن ظهور بعض الأشخاص مستلقون على الأرض والإدعاء بكونهم تحت تأثير المواد المخدرة بجنوب سيناء.

بالفحص تبين أن الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو "يحملون جنسيات دول أجنبية" وأنهم يقوموا ببعض الطقوس الخاصة برياضة "اليوجا" وذلك بوضع بعض الرمال على أجسادهم وعمل حركات تمثيلية .





أمكن تحديد وضبط القائم على النشر (طالب – مقيم بمحافظة القاهرة)، وبحوزته (هاتف محمول) ، وبمواجهته أقر بتصادف مروره ومشاهدته لمجموعة من الأجانب سالفى الذكر فقام بتصويرهم ونشر مقطع الفيديو على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى والإدعاء بكونهم تحت تأثير المواد المخدرة لزيادة نسبة المشاهدات.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





