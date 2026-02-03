علاء عز: 15 مليار دولار مستهدفات مستقبلية من الاستثمارات التركية في مصر بنهاية 2026

أكد الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف المصرية الأوربية، أن 15 مليار دولار مستهدفات مستقبلية من الاستثمارات التركية في مصر بنهاية عام 2026.

وأضاف الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف المصرية الأوربية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن والمنتدى شارك به أكثر من 100 ممثل عن مجتمع الاعمال المصري، متابعا أن تم اختيار مدينه العالمين من اجل التعاون التركي المصري.

وتابع الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف المصرية الأوربية، أن من المتوقع وصول حجم الاستثمارات التركيه في مصر الى 15 مليار دولار بنهاية العام الجاري.