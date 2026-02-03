بيان ناري من المغرب على عقوبات الكاف

تقدم الاتحاد المغربي لكرة القدم باستئناف ضد العقوبات التي أعلنها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن أحداث نهائي أمم إفريقيا بين المغرب والسنغال

وجاء بيان الاتحاد المغربي على النحو التالي:

بعد اطلاعه على الأحكام الصادرة عن لجنة الانضباط التابعة لكاف، بخصوص الأحداث التي رافقت المباراة نهائي أمم إفريقيا بين المنتخب المغربي ونظيره السنغالي، والتي شهدت انسحاب لاعبي المنتخب السنغالي وجهازه الفني، واقتحام جماهيره لأرضية الملعب، وما ترتب عن ذلك من فوضى وأعمال شغب.

وبالنظر إلى أن العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط لا تتناسب مع جسامة وخطورة هذه الأحداث، كما أكد الاتحاد المغربي في مراسلة رسمية بعث بها رئيسه الى رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

وحرصا منه على صون جميع الحقوق التي يكفلها القانون، قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم التقدم باستئناف ضد هذه الأحكام.