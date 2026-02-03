تفاصيل عقد أحمد عبد القادر مع الكرمة العراقي

كشف مصدر مطلع عن تفاصيل تعاقد النادي الأهلي مع نادي الكرمة العراقي بشأن انتقال أحمد عبد القادر، حيث تضمن العقد عددًا من البنود المهمة التي تحفظ حقوق القلعة الحمراء.

ووضع الأهلي شرطًا جزائيًا في عقد اللاعب يمنع انتقاله إلى أي نادي آخر، إلا بعد عرضه أولًا على الأهلي، وذلك خلال أول موسمين من مدة التعاقد مع الكرمة.



كما حصل الأهلي على نسبة من إعادة بيع اللاعب مستقبلًا، ضمن الاتفاق المبرم بين الطرفين.



ومن المنتظر أن يتم توقيع العقود النهائية خلال الساعات القليلة المقبلة، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة فور الانتهاء من كافة الإجراءات.