تشكيل أرسنال ضد تشيلسي في كأس رابطة المتحرفين

أعلن الجهاز الفني الاول لكرة القدم بنادي أرسنال تحت قيادة أرتيتا المدير الفني، عن تشكيله فريقه لمواجهة تشيلسي في نصف نهائي كأس الرابطة الانجليزية.

وجاء تشكيل آرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: تيمبر - ساليبا - جابرييل - هينكابي

خط الوسط: رايس - زوبيمندي - إيزي

خط الهجوم: مادويكي - جيوكيريس - مارتينيلي.

ويدخل أرسنال اللقاء بأفضلية واضحة بعد فوزه الثمين خارج أرضه بنتيجة 3-2 في مباراة الذهاب التي أُقيمت على ملعب ستامفورد بريدج منتصف يناير الماضي، وهو ما يمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة الحسم.