الدردير يشيد بـ مصطفى شلبي: بيلاعب الأهلي لوحده

أشاد الناقد الرياضي عمرو الدردير بـ أداء اللاعب مصطفي شلبي نجم نادي البنك الاهلي.

مصطفي شلبي

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"بيلاعب الأهلي لوحده،ابننا اللي عاوز يخلّينا نزيد تنافس بقوة على الدوري ،لاعب كبير أوي أوي".

يواجه فريق الاهلي نظيره البنك الاهلي اليوم بإستاد القاهرة الدولي في الجولة الـ17 لبطولة الدوري الممتاز.

ويجلس على دكة بدلاء الأهلي أمام البنك الأهلي الليلة في الدوري كل من:

مصطفى شوبير ومحمد شكري وحسين الشحات ومحمد هاني وعمرو الجزار وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ويلسين كامويش وأليو ديانج.

ويضم تشكيل الأهلي اليوم كلاً من :

محمد الشناوي وأحمد عيد وأحمد رمضان بيكهام وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية ومحمد علي بن رمضان وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ومروان عثمان.