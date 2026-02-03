خريطة مسلسلات قناة ON قبل عرضها في رمضان 2026

أعلنت قناة ON عن مجموعة من المسلسلات المقرر عرضها على شاشتها خلال شهر رمضان 2026، والتي تضم مجموعة متنوعة من الأعمال الدرامية، تجمع بين التشويق والدراما الاجتماعية، بمشاركة نخبة من النجوم.



وكشفت القناة عن البوستر التشويق لمسلسل "كلهم بيحبوا مودي"، الذي يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، من بينهم ياسر جلال، ميرفت أمين، أيتن عامر، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، جوري بكر، إلى جانب ميرفت أمين، محسن منصور، وحازم سمير، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.



كما أعلنت قناة ON عن بوستر رسمي للنجم آسر ياسين في مسلسل "اتنين غيرنا"، المقرر عرضه حصريًا على شاشتها خلال موسم رمضان، ويشارك في بطولة العمل دينا الشربيني، وعدد من النجوم، من بينهم هنادي مهنا وياسمينا العبد.



وتدور أحداث المسلسل حول تحول جذري في حياة شخصية آسر ياسين، بعد لقائه بشخصية دينا الشربيني في موقف غير متوقع، ليكتشف الثنائي أن ماضيهما متشابك بشكل غريب، ويصبح كل منهما ملاذًا وداعمًا للآخر في مواجهة الأزمات والتحديات.



وضمن الأعمال ذات الطابع التشويقي، تعرض قناة ON مسلسل "رأس الأفعى" حصريًا، وهو من بطولة أمير كرارة، ماجدة زكي، شريف منير، أحمد غزي، مراد مكرم، كارولين عزمي، إلى جانب مجموعة من الفنانين، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج محمد بكير.





كما تشمل الخريطة الدرامية مسلسل "بيبو"، من تأليف ورشة تامر محسن، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة، ويشارك في بطولته أحمد بحر (كزبرة)، هالة صدقي، سيد رجب، إسلام إبراهيم، وليد فواز، وئام مجدي، نورين أبو سعدة، زينة منصور، وعدد آخر من الفنانين.