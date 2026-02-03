أيمن حفني مديرا لأكاديمية نادي الزمالك الرئيسية

أعلنت إدارة قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، عن تعيين أيمن حفني مديرًا فنيًا لأكاديمية النادي الرئيسية بمقر القلعة البيضاء ، وذلك بالتنسيق مع مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب.

جاء ذلك وفقًا للاستراتيجية الموضوعة، بالاستفادة من نجوم الزمالك السابقين في قطاعات الكرة المختلفة داخل القلعة البيضاء.



و تعلن إدارة قطاعات الكرة، عن سعيها لاستضافة نجوم النادي السابقين والحاليين، داخل الأكاديمية الرئيسية، خلال الفترة المقبلة بشكل دوري، لتحفيز اللاعبين ونقل الخبرات لهم، ضمن الخطة الموضوعة للاستفادة من أفضل المواهب المتواجدة داخل الأكاديمية، لتدعيم فرق المدرسة الأساسية "البراعم" والناشئين.