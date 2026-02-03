كشف الإعلامي مينا ماهر عن تعين أيمن حفني مديرًا فنيًا لأكاديمية نادي الزمالك الرئيسية لكرة القدم.

القلعة البيضاء

وكتب مينا ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :" أيمن حفني مديرًا فنيًا لأكاديمية النادي الرئيسية لكرة القدم.. الحاوي في بيته".

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة فريق كهرباء الإسماعيلية، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

موعد مباراة الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية هو الخامسة مساء غدٍ الأربعاء ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر لمسابقة الدوري المصري.

الناقلة للمباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

وتنقل مباراة الزمالك وكهرباء الاسماعيلية عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

ترتيب الزمالك

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة بفارق 7 نقاط عن سيراميكا كليوباترا المتصدر، والذي لعب مباراتين أكثر من الزمالك.