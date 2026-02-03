قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشعبة: الهبوط العنيف في الذهب كان هدفه القضاء على المضاربين بالعالم
تذبذب قوي في أسعار الذهب .. مفاجأة في ثمن عيار 21 الآن
شعبة الذهب: الذهب لم يسترد عافيته ولكنه في مرحلة ثبات
مبيعات قياسية.. حصاد جناح الأزهر في ختام الدورة الـ57 من معرض الكتاب
نفذها 4 أشخاص.. تفاصيل عملية اغتيال سيف الإسلام القذافي في حديقة منزله
محامي شيرين عبد الوهاب يصدر تحذيرا شديد اللهجة .. تفاصيل
دواء رخيص لمرضى السكري قد يحمي من العمى.. دراسة تكشف
رمضان على الأبواب.. الإفتاء تحدد 5 أمور يجب تجنبها ومن مفسدات الصيام
الإغاثة الطبية في غزة تشيد بجهود مصر في فتح معبر رفح في الاتجاهين
فيديو سلوك غريب لأجانب في دهب يربك السوشيال ميديا.. هل مخدرات أم تمثيل؟ خبير قانوني يوضح
مش على السوشيال ميديا| طلب عاجل من أحمد موسى للنواب بسبب الاستجواب
البيت الأبيض: الخيارات متاحة أمام الرئيس ترامب للتعامل مع إيران بما فيها القوة العسكرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

إسلام صادق:جماهير الأهلي الحقيقية غير الموجهة تعلن رفضها لتصرفات إمام عاشور

باسنتي ناجي

كشف الإعلامي إسلام صادق مفاجأة بشأن جماهير القلعة الحمراء في مباراة أمام البنك الاهلي.

الاهلي

وكتب إسلام صادق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"جماهير الأهلي الحقيقية غير الموجهة تعلن رفضها لتصرفات إمام عاشور وعدم قناعتها بمبرراته التي كتبها المركز الإعلامي في بيان توضيح عدم سفره ..وتطالب بتطبيق شعار صالح سليم "الاهلي فوق الجميع"..وذلك بهتافات قوية في المدرجات قبل مواجهة البنك !".

وأعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة البنك الأهلي، المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى:
محمد الشناوي

خط الدفاع:
أحمد عيد – بيكهام – ياسين مرعي – كوكا

خط الوسط:
مروان عطية – محمد علي بن رمضان – أحمد مصطفى زيزو

خط الهجوم:
أشرف بن شرقي – محمود حسن تريزيجيه – مروان عثمان

ويستعد الأهلي لخوض اللقاء سعيًا لتحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري، في مواجهة يسعى خلالها الجهاز الفني لمواصلة النتائج الإيجابية خلال المرحلة الحالية.

غيابات الأهلي أمام البنك الأهلي
ويفتقد الأهلي في مباراة اليوم عددًا من لاعبيه، حيث يغيب كل من محمد سيحا، ومحمد شريف، ويوسف بلعمري، وهادي رياض، وأحمد عبد القادر لعدم الجاهزية الفنية، إلى جانب ياسر إبراهيم بسبب الإصابة في العضلة الخلفية، وإمام عاشور للإيقاف، بالإضافة إلى أشرف داري بعد رفعه من قائمة الفريق.

موعد المباراة والقناة الناقلة
ويحل البنك الأهلي ضيفًا على الأهلي في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

الفنان محمود حجازي

الكاميرات تفجر مفاجأة بقضية محمود حجازي.. والفنان: اتحرشت بيا

مجلس الوزراء

مصادر لـ صدى البلد: بدء مشاورات التعديل الوزاري.. ولم يتم إبلاغ المستبعدين من الحكومة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

النائب علاء عبد النبي

حقيقة طلب برلماني بفرض 30 جنيها رسومًا على فواتير الكهرباء لمواجهة الكلاب الضالة

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

إيلاب تحصل على علامة الجودة " بكل فخر صنع في مصر"

إيلاب تحصل على علامة الجودة "بكل فخر صنع في مصر"

صورة تعبيرية

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

جانب من الاجتماع

مواد البناء تقود شراكة صناعية جديدة بين القاهرة وأنقرة

للمدخنين قبل رمضان .. إزاى تتخلص من متاعب الصيام | عادات اعملها بدري

التدخين

دواء رخيص لمرضى السكري قد يحمي من العمى.. دراسة تكشف

دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر
ترند بذور الشيا.. خبراء يحذرون من مخاطر تحدي تيك توك الجديد

طرق تخزين عصائر رمضان بطريقة صحية.. خطوات بسيطة

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

