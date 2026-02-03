إسلام صادق:جماهير الأهلي الحقيقية غير الموجهة تعلن رفضها لتصرفات إمام عاشور

كشف الإعلامي إسلام صادق مفاجأة بشأن جماهير القلعة الحمراء في مباراة أمام البنك الاهلي.

الاهلي

وكتب إسلام صادق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"جماهير الأهلي الحقيقية غير الموجهة تعلن رفضها لتصرفات إمام عاشور وعدم قناعتها بمبرراته التي كتبها المركز الإعلامي في بيان توضيح عدم سفره ..وتطالب بتطبيق شعار صالح سليم "الاهلي فوق الجميع"..وذلك بهتافات قوية في المدرجات قبل مواجهة البنك !".

وأعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة البنك الأهلي، المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى:

محمد الشناوي

خط الدفاع:

أحمد عيد – بيكهام – ياسين مرعي – كوكا

خط الوسط:

مروان عطية – محمد علي بن رمضان – أحمد مصطفى زيزو

خط الهجوم:

أشرف بن شرقي – محمود حسن تريزيجيه – مروان عثمان

ويستعد الأهلي لخوض اللقاء سعيًا لتحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري، في مواجهة يسعى خلالها الجهاز الفني لمواصلة النتائج الإيجابية خلال المرحلة الحالية.

غيابات الأهلي أمام البنك الأهلي

ويفتقد الأهلي في مباراة اليوم عددًا من لاعبيه، حيث يغيب كل من محمد سيحا، ومحمد شريف، ويوسف بلعمري، وهادي رياض، وأحمد عبد القادر لعدم الجاهزية الفنية، إلى جانب ياسر إبراهيم بسبب الإصابة في العضلة الخلفية، وإمام عاشور للإيقاف، بالإضافة إلى أشرف داري بعد رفعه من قائمة الفريق.

موعد المباراة والقناة الناقلة

ويحل البنك الأهلي ضيفًا على الأهلي في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.