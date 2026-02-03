مانشستر سيتي يحدد 3 مدربين محتملين لخلافة جوارديولا

حدد نادي مانشستر سيتي قائمة تضم ثلاثة مدربين كبار كخيارات محتملة لخلافة الإسباني بيب جوارديولا في حالة رحيله عن منصب المدير الفني في نهاية الموسم الحالي، في ظل التكهنات المتزايدة حول مستقبل المدرب مع الفريق.

وتتضمن القائمة الثلاثية الأسماء التالية:

تشابي ألونسو : المدير الفني الإسباني السابق لريال مدريد، ويُعد أبرز المرشحين لخلافة غوارديولا بعد نجاحه في تدريبات الأندية الأوروبية وإدارته للمنتخب الإسباني سابقًا.

إنزو ماريسكا : المدرب الإيطالي الذي سبق له العمل مساعدًا لغوارديولا في مانشستر سيتي، وله خبرة واسعة في الدوري الإنجليزي بعد تدريبه لعدة فرق، ما يجعله خيارًا مناسبًا لاستمرار فلسفة اللعب في النادي.

سيسك فابريجاس: النجم الإسباني السابق لأرسنال وبرشلونة وتشيلسي، والذي يقود حاليًا فريق كومو الإيطالي، وقد لفت الأنظار بأدائه التدريبي في الدوري الإيطالي.

ويأتي هذا الإعلان في إطار استعدادات النادي لمستقبل ما بعد جوارديولا، رغم أن عقد المدرب ممتد حتى صيف 2027، وسط رغبة الإدارة في وضع خطط بديلة لضمان استمرار المنافسة على كل البطولات في حال حدوث أي تغير على دكة القيادة الفنية.