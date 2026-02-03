اللجنة المصرية لإغاثة أهالي غزة: مصر كانت ولا تزال سند حقيقي لغزة

أكد محمد منصور، المتحدث الإعلامي للجنة المصرية لإغاثة أهالي غزة، أنه تم اليوم دخول 45 فلسطينيا إلى قطاع غزة بعد تلقيهم العلاج في مصر، مشيرا إلى أنه نقوم بجهود كبيرة على المستويين الطبي والإنساني الذي تقدمه الدولة المصرية للأشقاء الفلسطينيين.

وقال محمد منصور، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن اللجنة المصرية افتتحت 18 مدرسة داخل مخيماتها، وتم تجهيزها بمقاعد دراسية كاملة، مع اختيار المدرسين عبر اختبارات دقيقة.

وتابع المتحدث الإعلامي للجنة المصرية لإغاثة أهالي غزة، أنه قام العائدون من مصر، بالتأكيد والإمتنان بحسن المعاملة والضيافة، مؤكدين أن مصر كانت ولا تزال سند حقيقي لغزة