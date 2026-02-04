مُحلل رياضي: محمد صلاح «كنز» آرني سلوت في خططته مع ليفربول

أكد مؤمن أبو سريع، المحلل الرياضي، أهمية الدور الذي يلعبه النجم المصري محمد صلاح مؤخرًا مع فريقه ليفربول حتى لو لم يقم بتسجيل الأهداف، وذلك وفق الخطة المرسومة من المدرب الهولندي آرني سلوت.

وقال مؤمن أبو سريع، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «محمد صلاح دوره مهم جدًا لآرني سلوت مع ليفربول ومع أي مدير فني».

وأوضح أبو سريع قائلًا: «محمد صلاح وهوجو إيكيتيكيى هما بمثابة كنز آرني سلوت في خططته مع ليفربول في المباريات».

وتحدث أبو سريع عن أن صلاح هو السبب في المستوى المميز لإيكيتيكي مع الفريق في الفترة الأخيرة.

وأشار أبو سريع إلى أن آرني سلوت بدأ يطور من نفسه مع ليفربول، وأصبح يستغل محمد صلاح لخدمة الفريق.