1.2 تريليون دولار | ترامب يوقع مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي.. ويؤكد: «انتصار للشعب»

ترامب
ترامب
ناصر السيد

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، مشروع قانون تمويل حكومي بقيمة تقارب 1.2 تريليون دولار، ينهي الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية الذي بدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويمهد الطريق لنقاش حاد في الكونجرس حول تمويل وزارة الأمن الداخلي.

انتهاء الإغلاق الحكومي

سارع الرئيس الأمريكي إلى توقيع مشروع القانون بعد موافقة مجلس النواب عليه بأغلبية 217 صوتًا مقابل 214 وقال ترامب: "هذا القانون انتصار عظيم للشعب الأمريكي".

اختتم تصويت أمس الثلاثاء أعمال الكونجرس بشأن 11 مشروع قانون مخصصات سنوية تمول الوكالات والبرامج الحكومية حتى 30 سبتمبر.. وكان ترامب قد صرح بأنه سيوقع مشروع القانون فور وصوله إلى مكتبه، منهيًا بذلك الإغلاق الجزئي للحكومة الذي بدأ يوم السبت.

يمثل إقرار التشريع نهايةً لمعركة تمويلية، ولكنه بداية لمعركة أخرى، لأن الحزمة لا تموّل وزارة الأمن الداخلي إلا لمدة أسبوعين، حتى 13 فبراير، بناءً على طلب الديمقراطيين الذين يطالبون بفرض قيود إضافية على إنفاذ قوانين الهجرة بعد مقتل أليكس بريتي ورينيه غود برصاص ضباط فيدراليين في مينيابوليس.

