توفيق عكاشة يكشف عن مصير ترامب بعد تأخره في ضرب محور الشر| تفاصيل

علق الإعلامي توفيق عكاشة، علي تأخر ضرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لـ "محور الشر"



وكتب عكاشة، عبر حسابه على "إكس": تأخر ترامب لن يضر سوى ترامب، عملية ضرب محور الشر كما يطلق عليه مجلس إدارة العالم فى نقاط الشر كما يسميها مجلس الإدارة، ربما تكلف ترامب حياته وسمعته وثروته فهل سوف ينقذ ترامب نفسه وخاصة أنه مازال أمامه شيلى وكولومبيا وجوبا أم يشنق نفسه ويحكم على نفسه بالاعدام؟ من هنا نراقب".

في سياق آخر نفى ترامب ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بمزاعم الاتجار الجنسي بإيبستين. ولا يوجد أي دليل على أن ترامب زار ليتل سانت جيمس، وهي جزيرة صغيرة في جزر فيرجن الأمريكية يملكها إبستين ويُزعم أنها تستخدم كقاعدة للاتجار بالفتيات القاصرات.