النقض ترفض الطعن على نتائج انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية بالمنيا

قضت محكمة النقض اليوم الثلاثاء، برفض الطعن المقدم على نتائج انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الثانية بمحافظة المنيا سمالوط – مطاي للمقاعد الفردية.

وتقدم بالطعن المرشح هاني إبراهيم غالي ضد فوز الأعضاء محمد نشأت محمد حسن، توحيد تامر علي محمد موسى، وهواري فخري عبد الجواد طهير، مستندًا إلى ما اعتبره مخالفات مؤثرة في إجراءات ونتائج العملية الانتخابية.

وألزمت المحكمة الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم محاضر الفرز الخاصة باللجان الفرعية واللجنة العامة وكافة المستندات اللازمة، مؤكدة أن هذه المحاضر هي الدليل الأساسي على صحة العملية الانتخابية والسند الذي بُنيت عليه النتيجة المعلنة.

وجاء قرار النقض اليوم ليؤكد صحة نتائج انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية بالمنيا ويضع نهاية للطعن المقدم بشأنها، ما يمهد الطريق لتثبيت الأعضاء الفائزين واستكمال عمل المجلس.