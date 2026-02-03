قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

بدء التقديم على فرص عمل بمشروع الضبعة.. الرابط والشروط

أعلنت وزارة العمل عن فتح باب التقديم على فرص العمل المتاحة بمشروع الضبعة النووية، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء ولمدة أسبوع، وذلك على الرابط التالي :https://egyres.manpower.gov.eg/Request/index ،. وأن التقديم و الاختبارات سوف تكون عن طريق الرابط السابق أو التوجه إلى مقر الوزارة القديم بمدينة نصر.

وأوضحت أن هذه الفرص تم توفيرها  بالتعاون مع شركة «نيكيمت» إحدى الشركات المنفذة للمشروع، في إطار استراتيجية الدولة لربط التدريب بالتشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب داخل المشروعات القومية الكبرى.

وأكد وزير العمل محمد جبران أن مشروع الضبعة النووية يُعد أحد أهم المشروعات الاستراتيجية القومية، ويوفر فرص عمل حقيقية ومستقرة برواتب مجزية، مشددًا على حرص الوزارة على اختيار العمالة الفنية الماهرة وفق معايير دقيقة تضمن جودة التنفيذ وتحقيق أعلى معدلات السلامة المهنية داخل مواقع العمل.

وأوضح الوزير أن التقديم  يوميًا عن طريق الرابط السابق أو التوجه إلى مقر الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل القديم ، الكائن 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا،ما عدا الجمعة والسبت، داعيًا الشباب من أصحاب الخبرات والمهارات الفنية إلى سرعة التقدم والاستفادة من هذه الفرص الواعدة داخل أحد أكبر المشروعات القومية...وذكر بيان الوزارة أن الوظائف المطلوبة تشمل عددًا من التخصصات الفنية الأساسية، وهي: نجار مسلح، حداد مسلح، فورمجي، لحام أرجون، ولحام كهرباء، وهي مهن تمثل ركيزة أساسية في مراحل تنفيذ المشروع.

ومن جانبها، صرّحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، بأن الرواتب تبدأ من 14,250 جنيهًا لبعض المهن، وتصل إلى 35,000 جنيه شهريًا للحام أرجون، و25,000 جنيه للحام الكهرباء، مع إمكانية زيادة الأجر وفقًا لمستوى المهارة والخبرة.
وأضافت أن حزمة المزايا المقدمة للعاملين تشمل ثلاث وجبات يوميًا، وسكنًا مناسبًا، ووسائل انتقال داخلية من وإلى مواقع العمل، إلى جانب نظام عمل 24 يومًا مقابل 6 أيام راحة...ويأتي استمرار هذه الاختبارات في إطار جهود وزارة العمل لدعم الشباب، وتعظيم الاستفادة من الكوادر الفنية المصرية، والمشاركة الفعالة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، بما يعزز مسيرة التنمية الشاملة ويسهم في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام.

وزارة العمل فرص عمل بمشروع الضبعة فرص عمل مشروع الضبعة مشروع الضبعة النووية

بالصور

قبل رمضان.. اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

حملات مكبرة لإعادة الانضباط للشوارع واستعادة المظهر الحضاري بالشرقية

بعد حجب لعبة روبلوكس ..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف

أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها

