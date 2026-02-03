قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصادر لـ صدى البلد: بدء مشاورات التعديل الوزاري.. ولم يتم إبلاغ المستبعدين من الحكومة
واسوني عن بعد | نورهان: عزاء والدتي مقتصرًا على الاتصال الهاتفي
متصورة من غير دبلة | لقاء الخميسي تفاجئ جمهورها بتصرّف صادم
منتخب مصر مواليد 2009 يهزم النصر للتصدير برباعية
الاتحاد المغربي يقرر استئناف عقوبات الكاف بعد أحداث نهائي أمم إفريقيا
الدوري السعودي يعيد فتح ملف محمد صلاح بقوة .. واتحاد جدة في الصدارة
دعاء الإفطار للصائمين يوم النصف من شعبان.. اغتنم لحظة الإجابة
وزير الصحة: التزام مصري ثابت بتقديم الرعاية الطبية لمصابي وجرحى غزة
مصرع طبيبة في حادث موتوسيكل بالمنوفية.. صديقة للأسرة: حادث مأساوي أطاح بأسرة كاملة وترك قلوبنا مكسورة
المنظمات الأهلية الفلسطينية: جهود مصرية حثيثة لتخفيف معاناة الفلسطينيين
الكرملين ينفي علمه بوقف الهند شراء النفط الروسي
مهمة إنقاذ تاريخية.. مستشفيات سيناء غرف عمليات لاستقبال جرحى غزة
توك شو

التوك شو: الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. مفاجأة بعيار 21

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

لحظة وصول الدفعة الثانية من العائدين إلى معبر رفح.. فيديو وصور

بثت قناة “القاهرة الإخبارية” لقطات خاصة، ترصد وصول الدفعة الثانية من العائدين إلى معبر رفح؛ لإنهاء إجراءات الدخول إلى قطاع غزة، وذلك بعد تلقي العلاج والرعاية الصحية في المستشفيات المصرية.

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.

لا تنخدعوا بارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس

في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة، تتواصل تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين بضرورة توخي الحذر، وعدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة المؤقت.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 3 فبراير 2026.

التفاح بـ75 والبرتقال بـ20 جنيهًا.. أسعار الفاكهة في الأسواق

عرض برنامج « صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، وروان أبو العينين، فقرة خاصة لمعرفة أسعار الفاكهة اليوم، الثلاثاء.

تونس.. حكم قضائي بسجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي 20 عاما

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن محكمة الاستئناف بتونس تصدر حكما قضائيا بسجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي 20 عاما.

الحكومة: تعداد السكان 2027 يوفر قاعدة بيانات دقيقة لدعم خطط التنمية

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الهدف الرئيسي من إطلاق تعداد السكان لعام 2027 هو إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تعتمد عليها الدولة في تخطيط وتنفيذ برامج التنمية على المستويات القومية والوزارية والمحلية.

في اليوم الثاني.. لقطات من وصول حالتين من مصابي غزة إلى الأراضي المصرية

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” لقطات من وصول ودخول أول وثاني حالة من مصابي غزة إلى الأراضي المصرية عبر معبر رفح.

بث مباشر.. تقديم الدعم الطبي لمصابي غزة في معبر رفح واصطحابهم للمستشفى

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” لقطات من وصول مرضى ومصابي قطاع غزة للأراضي المصرية عبر معبر رفح، في اليوم الثاني لفتح المعبر من الاتجاهين.

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات أول مرة.. رابط الاستعلام الفوري

رفع اشغالات

حملات مكبرة لإعادة الانضباط للشوارع واستعادة المظهر الحضاري بالشرقية

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمنيا القمح ويٌقيل نائب رئيس المركز

قبل رمضان.. اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

