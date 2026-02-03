مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البهى عمرو

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

 

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18إلى 5640 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6580 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7520 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 52640 جنيها.

