اقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026

سعر الجنيه الذهب
سعر الجنيه الذهب
محمد صبيح

انخفض سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026، في محلات الصاغة، كما انخفض سعر الذهب عيار 21 بنحو 300 جنيه للجرام، وخسر سعر الجنيه الذهب نحو 2400 جنيه؛ ما يعكس تغيرًا واضحًا في قيمة الذهب منذ الصباح.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 24: 7395 جنيها للبيع، 7335 جنيها للشراء

عيار 22: 6780 جنيها للبيع، 6725 جنيها للشراء

سعر الذهب عيار 21 اليوم

الجنيه الذهب

عيار 21: 6470 جنيها للبيع، 6420 جنيها للشراء

عيار 18: 5545 جنيها للبيع، 5505 جنيهات للشراء

عيار 14: 4315 جنيها للبيع، 4280 جنيها للشراء

عيار 12: 3695 جنيها للبيع، 3670 جنيها للشراء


سعر الجنيه الذهب اليوم

الجنيه الذهب: 51760 جنيها للبيع، 51360 جنيها للشراء

الأونصة: 229990 جنيها للبيع، 228210 جنيهات للشراء

الأونصة بالدولار: 4670.71 دولار

أسعار الذهب اليوم 

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 7395 جنيها للبيع و7335 جنيها للشراء، بينما بلغ سعر عيار 22 نحو 6780 جنيها للبيع و6725 جنيها للشراء. 

أما عيار 21، الأكثر تداولًا بين المواطنين، فقد شهد انخفاضًا مقارنة ببداية التعاملات، ووصل سعره إلى 6470 جنيها للبيع و6420 جنيها للشراء.

وبالنسبة للذهب عيار 18، تراوحت الأسعار بين 5545 جنيها للبيع و5505 جنيهات للشراء، في حين سجل عيار 14 نحو 4315 جنيها للبيع و4280 جنيها للشراء، وعيار 12 وصل إلى 3695 جنيها للبيع و3670 جنيها للشراء.

وسجل الجنيه الذهب اليوم، انخفاضًا واضحًا، مقارنة ببداية التعاملات، حيث بلغ 51760 جنيها للبيع و51360 جنيها للشراء، بينما وصلت الأونصة إلى 229990 جنيها للبيع و228210 جنيهات للشراء، مع تحديد سعر الأونصة بالدولار عند 4670.71 دولار.

