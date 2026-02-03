الحكومة: تعداد السكان 2027 يوفر قاعدة بيانات دقيقة لدعم خطط التنمية

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الهدف الرئيسي من إطلاق تعداد السكان لعام 2027 هو إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تعتمد عليها الدولة في تخطيط وتنفيذ برامج التنمية على المستويات القومية والوزارية والمحلية.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، أن بيانات التعداد السكاني تمثل ركيزة أساسية في دعم مسار التنمية الشاملة، حيث تُمكّن الدولة من الوقوف على الأوضاع الحقيقية للمواطنين على أرض الواقع، بما يساعد في إعداد تقديرات سليمة ووضع خطط مستقبلية أكثر دقة وكفاءة لمختلف القطاعات.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء إن هذه الآلية تتوافق مع أحدث النظم المتبعة في العديد من الدول المتقدمة، كما تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو الاعتماد على البيانات في صنع القرار وتعزيز التحول الرقمي.

وأوضح أن جميع مؤسسات الدولة تعمل بشكل متكامل خلال المرحلة الحالية لتوفير الدعم المالي والفني والأمني اللازم لإنجاح عملية تعداد السكان لعام 2027.