خسائر 3 آلاف للجنيه.. أسعار الذهب اليوم 3 فبراير وتوقعات مستقبل الادخار الآمن

الذهب يُعتبر واحدًا من أقدم وأهم الأصول التي يلجأ إليها الأفراد والدول في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية.

ويعرف المعدن الأصفر بكونه ملاذًا آمنًا يحافظ على القيمة في الأوقات التي تتسم بعدم الاستقرار، مثل فترات التضخم أو التقلبات الحادة في الأسواق المالية.

على مدار السنوات الأخيرة، تزايد اهتمام المستثمرين في الذهب نتيجة لتراجع الثقة في العملات الورقية، وخاصة الدولار الأمريكي، والبحث المستمر عن أصول ذات قيمة ثابتة.

أسعار الذهب اليوم في مصر - الثلاثاء 3 فبراير 2026

سعر الذهب عيار 24: سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 7405 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21: استقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند 6480 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18: بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5554 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب: وصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 51840 جنيهاً بينما كان يسجل 54320 في أقل من أسبوع.

تصريحات الخبراء حول أسباب زيادة أسعار الذهب:

شهدت أسواق الذهب في الأيام الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، وكشف الخبراء خلال تصريحات تلفزيونية عن أن هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل التي تتداخل في تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي

في تصريحات لـ وصفي أمين واصف، مستشار شعبة الذهب والتعدين باتحاد الصناعات، قال إن الذهب شهد زيادة مستمرة في أسعاره نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع الطلب على المعدن الأصفر.

وأضاف أن الذهب يظل الملاذ الآمن الأول في أوقات الأزمات، خاصة في ظل تراجع الثقة في الدولار وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.

من جانبه، أشار د. مدحت نافع، الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاستشاري لرئيس الوزراء، إلى أن "التضخم المستمر في العديد من الدول الكبرى، بالإضافة إلى السياسات الحمائية التجارية، زادت من حالة عدم اليقين الاقتصادي، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة مثل الذهب.

" كما أكد أن تراجع الثقة في الدولار الأمريكي ساهم في زيادة الطلب على الذهب في أسواق المال العالمية.

هشام جنينة، الخبير الاقتصادي، أكد بدوره أن التقلبات الاقتصادية في العالم، والتوترات الجيوسياسية، جعلت الذهب الخيار الأول للكثير من المستثمرين والدول الكبرى التي تسعى إلى تقليص اعتمادها على الدولار الأمريكي.

وأضاف أن هذا التحول يعكس زيادة في الإقبال على الذهب كأداة تحوط ضد التقلبات الاقتصادية، وهو ما يفسر الارتفاع المستمر في أسعاره.