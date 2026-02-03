قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الفيفا يؤيد رفع الحظر عن روسيا.. ووزيران أوكرانيان يهاجمانه بشدة
مقاومة الجدار الفلسطينية: الاحتلال والمستوطنون نفذوا 1872 اعتداءً خلال يناير
بعد قرار حجب «روبلكس».. أمهات مصر: نطالب بمراجعة شاملة للألعاب الإلكترونية
العراق يؤكد ضرورة صون حقوق السوريين ومشاركة جميع المكونات في مؤسسات الدولة
البرلمان يتلقى إخطارا من الشيوخ بالموافقة على 3 مشروعات بقوانين
قبل رمضان بأسبوعين.. مفاجأة سارة للمواطنين بشأن التخفيضات على السلع
حسام زكي: التصعيد ضد إيران يضر بالجميع والمنطقة على حافة الخطر
ضربة قاسية جديدة ضد تنظيم الإخوان في تونس
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية
إيران مستعدة لتعليق برنامجها النووي لتهدئة التوتر مع واشنطن
الشربيني لمسئولي الإسكان: الاعتماد على المنتج المحلي لتنفيذ المشروعات
تحول مفاجئ.. عائلة كلينتون توافق على الشهادة أمام مجلس النواب في قضية إبستين
برلمان

الذهب أم العقار.. توقعات برلمانية للاستثمار الأكثر أمانا في الفترة المقبلة

أميرة خلف

في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي وتقلبات الأسواق، يتزايد اهتمام المواطنين بالبحث عن ملاذ آمن يحافظ على قيمة مدخراتهم، ليبقى الجدل قائمًا بين الاستثمار في الذهب الأفضل أم العقار.

لا ارتفاع في  سوق العقارات والذهب سيعاود الارتفاع مرة أخرى

ويرى بعض النواب أن سوق العقارات قد تشهد حالة من الاستقرار دون زيادات ملحوظة خلال الفترة المقبلة، بينما أكد آخرون أن تراجع أسعار الذهب لا يعدو كونه مرحلة تصحيح مؤقتة، سرعان ما يعقبها عودة للصعود، باعتباره إحدى أهم أدوات التحوط والادخار الآمن للمواطنين.


النائب أمين مسعود، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أكد أن أسعار العقارات لن تشهد ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن توجه المستثمرين مؤخرًا نحو الاستثمار في الذهب يقلل الضغط على السوق العقارية.

وقال "مسعود"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن  هذا الوضع يعكس حالة من الترقب بين المستثمرين، معربًا عن أمله في تجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية، بما يحافظ على استقرار السوق العقارية وحدوث توازن بين العرض والطلب.

فيما أوضح النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن الذهب يظل الملاذ الآمن لأي اضطرابات في الأسواق العالمية.

وأكد “سمير”، في تصريح خاص لـ« صدى البلد»، أن انخفاض سعر الذهب في تعاملات اليوم بنحو 300 جنيه، مرحلة تصحيح بعد موجة ارتفاعات متتابعة، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الذهب في الفترة الماضية جاء نتيجة توقعات لاضطرابات وحروب في المنطقة.

وقال عضو النواب إن الارتفاعات المتتابعة في الأسعار غالبًا ما تتبعها موجات تصحيحية تصل فيها الأسعار إلى مناطق دعم ومقاومة محددة، قبل أن تعاود الصعود مجددًا.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

زلاكة بدلا من فتحي.. الغندور يكشف مفاجآت حسام حسن فى قائمة منتخب مصر

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-2-2026

دور برد السبب.. كيف تنبأ البلوجر أحمد مصطفى برحيله؟

اتحبست عشان مستحقاتي.. كهربا يكشف تفاصيل صادمة عن أزمته في الكويت

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

صلاح علوي ضمن أفضل 10 قادة يشكلون مستقبل صناعة العلاقات العامة في مصر

كيا تصلح ميزة يكرهها جميع السائقين في سياراتهم الحديثة

طرح أول شاحنة كهربائية من إنتاج العمالقة "تويوتا دايهاتسو سوزوكي"

محافظ الشرقية يفتتح معرض «أهلاً رمضان» بمنيا القمح بتخفيضات 30 ٪

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض

خريطة ألوان شتاء 2026.. 5 اختيارات تريندي لإطلالة مميزة كل يوم

بشرى تثير الجدل بـ فستان أصفر منفوش في حفل "جوي أووردز"

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

