قبل رمضان بأسبوعين.. مفاجأة سارة للمواطنين بشأن التخفيضات على السلع

يتابع عدد كبير من المواطنين خلال الفنترة الحالية أسعار السلع الغذائية، وذلك قبل دخول شهر رمضان المبارك بأسبوعين، وكل مواطن في محافظة يتابع معارض أهلا رمضان، من أجل شراء الاحتياجات بأسعار مخفضة بنسب تصل لـ 30 %.

وأكد الدكتور علاء عز مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن هناك 30 % زيادة بعدد معارض أهلا رمضان خلال هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وأن ما يتم يكون وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف علاء عز، أنه تم الوصول بأرقام قياسية لعدد المنافذ بالمحافظات، وأنه تم عمل 300 منفذ لـ معارض أهلا رمضان، وأن جميع المحافظات بها منافذ.

300 شادر

وأشار إلى أن هناك 300 شادر يعرض فيها السلع الغذائية، وهناك 146 شادرا قامت بتنفيذها وزارة التموين أمام المصانع التابعة لها، وأن السلع بالكامل متوفرة، وأعلن عن خبر سار أنه بنهاية الأسبوع الحالي سيتم افتتاح جميع المنافذ لتقديم الخدمات والسلع للمواطنين.

معارض أهلا رمضان

وأوضح أن هناك أكثر من وزارة تعمل على توفير السلع للمواطنين بمعارض أهلا رمضان وبأسعار مخفضة منها وزارة الدفاع من خلال السيارات المتجولة، والداخلية، بأمان ووزارة الزراعة، والتنمية المحلية، ودور المحافظين في توفير الأماكن لعمل الشوادر، وأيضًا وزارة الكهرباء وما تقوم به لتوفير التيار الكهربائي.

ولفت إلى أن جميع الجهات يتم التنسيق فيما بينهم، وأن توزيع المنافذ يكون على حسب الكثافة، وأن التخفيضات تكون بين 25 لـ 30%، على السلع، أن السلع بجودة عالية جدا.

وأوضح أن المنافذ تعتبر شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وأن هناك 1200 منفذ لـ السلاسل التجارية، وأن الجميع يعمل لتوفير السلع للمواطنين قبل رمضان وخلال رمضان، وأن السلع المعروضة بالمعارض تكون بكميات كبيرة، وأن جميع السلع الأساسية متوفرة، وأن الاتخفيضات تكون بـ 25 و30%.

وكشف أن نسبة التخفيض تصل لـ 30%، لأن الخصم يكون من المنتج أو المستورد، وأن البيع يكون بدون هامش ربح تارج القطاعي، لأن السلعة تباع بشكل مباشر للمواطنين.