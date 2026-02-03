نائب رئيس البرلمان الإيراني: سنقرأ الفاتحة على المتآمرين وأمريكا في شهر

صرح نائب رئيس البرلمان ال إيراني حميد رضا حاجي بابائي بأنّه وخلال نحو شهر ستتلوا الأمة الإيرانية الفاتحة على المتآمرين والفتنة وأمريكا وجميع حلفائها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الجلسة العلنية للبرلمان، اليوم الثلاثاء.



وشدد حاجي بابائي أنّ الحرب التي استمرت 12 يومًا، وما رافقها من اضطرابات ومؤامرات، استهدفت تقييد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيرًا إلى أنّ الجهات المعادية لا تتحمّل وجود إيران بهذه القوة والمعايير، وقد أعلنت صراحة سعيها إلى تقسيم البلاد إلى دويلات.

كما نبه إلى أنّ الشعب الإيراني أدرك هذه المؤامرات وردّ عليها بردّ قوي، مؤكدًا أنّ إيران تستعد في المرحلة المقبلة لتجديد عهدها مع مبادئ الثورة.

واشار نائب رئيس البرلمان الإيراني أنّ في 12 كانون الثاني كسرت الأمة الإيرانية شوكة الفتنة وأثبتت أعلى درجات قبولها للإمامة والولاية، وفي 12 فبراير ستُكسر شوكة الفتنة مجددًا ويتحقق أسمى عهد للأمة الإيرانية لإمام الزمان.

وأضاف قائلا : وفي 12 مارس، يوم القدس، سيتعزز هذا العهد من جديد، وستتلو الأمة الإيرانية الفاتحة على المتآمرين والفتنة وأمريكا وجميع حلفائها".

ولفت إلى أنّ القوة الحضارية والدينية والشعبية لإيران تثير قلق الخصوم، معتبرًا أنّ البلاد تمتلك مقومات التحول إلى قطب مؤثر في النظام الدولي المتعدد الأقطاب، ومشدّدًا على ضرورة أن تنسجم قرارات الحكومة والبرلمان مع تطلعات الشعب الذي أظهر صمودًا في مختلف المحطات.