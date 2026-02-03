حقيقة عرض لانس لإمام عاشور .. الدوري الفرنسي أغلق باب الميركاتو أمس

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، عن تقدم نادي لانس الفرنسي بعرض لضم إمام عاشور نجم النادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأوضح عبدالهادي خلال تصريحاته أن لانس الفرنسي أرسل عرض للتعاقد مع اللاعب أمس.

ووفقا لبيانات الدوريات الخمس الكبرى فإن باب الانتقالات الشتوية قد أغلق أمس في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

مما فتح التكهنات حول حقيقة وصول عرض من الأساس للنادي الأهلي للتفاوض على قيمة بيع إمام عاشور خلال الميركاتو الشتوي.

ويرفض النادي الأهلي التفريط في أي لاعب خلال الميركاتو الشتوي الجاري بسبب المنافسات القوية المنتظرة على المستوى المحلى والقاري .

ويشهد النصف الثاني من الموسم منافسات قوية تتعلق بالادوار النهائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا وكذلك حسم بطولة الدوري المصري الذي يشهد صراع قوي في الموسم الحالي.