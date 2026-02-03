حجز لـ الحكم.. تأجيل جلسة محاكمة قاتل زميله بالمنشار في الإسماعيلية لـ 24 فبراير الجاري

قررت محكمة جنايات الأحداث بمحافظة الإسماعيلية، تأجيل نظر محاكمة الطفل المتهم بقتل زميله وتقطيع جثمانه، المعروف إعلاميًا بـ "طفل المنشار"، إلى جلسة 24 فبراير الجاري للحكم .

وكانت جهات التحقيق بالإسماعيلية قررت إحالة الطفل المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بمنشار كهربائي، في قضية طفل المنشار بالإسماعيلية إلى محكمة جنايات الأحداث بالإسماعيلية، وتحديد جلسة اليوم موعدًا لاستكمال جلسات المحاكمة،

تقرير الطب الشرعي: الجثة قُسّمت لـ6 أجزاء

وأكد تقرير الطب الشرعي، أن الجثة قُسّمت إلى 6 أجزاء رئيسية شملت الساقين واليدين والجذع المُقسّم إلى نصفين، في عملية تفصيلية تجاوزت تقطيع الأوصال لتصل إلى فصل اللحم عن العظام، وفي اليوم التالي للجريمة، قام المتهم بـطهي جزء من الجثمان وتناوله، حيث أشارت التحقيقات إلى أن الدافع خلف هذه الوحشية قد يعود إلى تأثره الشديد بأفلام العنف ذات المحتوى المتطرف.

مسح وإزالة آثار الدماء

فيما قام والد القاتل بـ "مسح وإزالة آثار الدماء" وغسل السجاد، كما وفّر لابنه مبالغ مالية ليتمكن من شراء أكياس مخصصة لنقل والتخلص من أجزاء الجثمان.