الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

البنك الأهلي يتقدم على الأهلي في الشوط الأول بالدوري الممتاز

الأهلي
الأهلي
حمزة شعيب

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والبنك الأهلي المقامة حاليًا على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، بتقدم فريق البنك الأهلي بهدف نظيف.

وسجل الهدف الأول للبنك الأهلي اللاعب مصطفى شلبي في الدقيقة 11، بعد تمريرة متقنة من أحمد مدبولي، ليضع الكرة بقدمه على يمين محمد الشناوي حارس الأهلي.

بدأت المباراة بحماس من جانب الفريقين، وكان الأهلي الطرف الأخطر في البداية، حيث سدد محمود حسن تريزيجيه كرة قوية مرت بجوار القائم، قبل أن يسيطر البنك الأهلي على مجريات المباراة تدريجيًا. 

وأنقذ أحمد رمضان بيكهام مرمى الأهلي من هدف مؤكد للبنك بعد تدخل حاسم على خط المرمى.

وعانى الأهلي من ضربة جديدة في الشوط الأول بخروج أحمد سيد زيزو مصابًا بشد في العضلة الخلفية في الدقيقة 30، ليشارك بدلاً منه حسين الشحات، بينما نال أحمد عيد بطاقة صفراء للخشونة في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

تشكيل الأهلي في المباراة:

  • حراسة المرمى: محمد الشناوي
  • الدفاع: أحمد عيد – أحمد رمضان بيكهام – ياسين مرعي – كوكا
  • الوسط: مروان عطية – محمد علي بن رمضان – أحمد سيد زيزو
  • الهجوم: أشرف بن شرقي – محمود حسن تريزيجيه – مروان عثمان

تشكيل البنك الأهلي:

  • حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي
  • الدفاع: محمود الجزار – داو سيريل – مصطفى دويدار – إسحاق يعقوبو
  • الوسط: سعيدو سيمبوري – أحمد رضا – صلاح بوشامة – أحمد مدبولي
  • الهجوم: مصطفى شلبي – أحمد أمين أوفا

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، بينما يأتي البنك الأهلي في المركز التاسع برصيد 20 نقطة. وتجدر الإشارة إلى أن المواجهات السابقة بين الفريقين شهدت تفوق الأهلي في 5 مباريات، وتعادل في 5، وفاز البنك في لقاء وحيد، وسجلت مباريات الفريقين 13 هدفًا للأهلي مقابل 7 أهداف للبنك.

الشوط الأول أظهر صراعًا تكتيكيًا واضحًا، مع أداء دفاعي محكم من البنك الأهلي، بينما يسعى الأهلي للعودة في الشوط الثاني لتعديل النتيجة واستعادة السيطرة على المباراة.

الأهلي البنك الأهلي الدوري المصري

