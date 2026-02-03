مصطفي شلبي يتقدم سريعا للبنك الأهلي بهدف مباغت في شباك الشناوي

نجح مصطفي شلبي، في إحراز اول أهداف البنك الأهلي في شباك المارد الأحمر في الدقيقة 11 من عمر المباراة.

وجاء الهدف بعد تمريرة متقنة من أحمد مدبولي سددها مصطفي شلبي علي يمين الشناوي.

وأعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة البنك الأهلي، المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى:

محمد الشناوي

خط الدفاع:

أحمد عيد – بيكهام – ياسين مرعي – كوكا

خط الوسط:

مروان عطية – محمد علي بن رمضان – أحمد مصطفى زيزو

خط الهجوم:

أشرف بن شرقي – محمود حسن تريزيجيه – مروان عثمان

ويستعد الأهلي لخوض اللقاء سعيًا لتحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري، في مواجهة يسعى خلالها الجهاز الفني لمواصلة النتائج الإيجابية خلال المرحلة الحالية.