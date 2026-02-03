الاتحاد الأفريقي لكرة اليد يهنئ مصر بلقب أمم أفريقيا للرجال في رواندا

تلقى الاتحاد المصري لكرة اليد خطاب تهنئة رسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، برئاسة منصور أريمو، بمناسبة تتويج منتخب مصر بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال، التي أقيمت مؤخرًا في كيجالي عاصمة رواندا.

وأعرب رئيس الاتحاد الأفريقي، في خطابه الموجه إلى رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، برئاسة الكابتن خالد فتحي عن خالص التهاني والفخر بهذا الإنجاز الكبير، مؤكدًا أن التتويج بالميدالية الذهبية جاء عن جدارة واستحقاق، تتويجًا للموهبة الكبيرة، والمثابرة، والروح القتالية العالية التي ظهر بها المنتخب المصري طوال البطولة.

وأشار الخطاب إلى أن الأداء الجماعي المميز والتماسك والروح المثالية داخل الملعب، عكس شخصية البطل ورفع اسم مصر عاليًا على الساحة القارية، مشيدًا بالدور الكبير للجهاز الفني واللاعبين في تحقيق هذا النجاح التاريخي.

وهنأ الاتحاد الأفريقي لكرة اليد الجهاز الفني بالكامل، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس الالتزام المستمر والسعي الدائم نحو التميز، ومشيرًا إلى تطلع القارة الأفريقية لرؤية منتخب مصر يواصل التألق في البطولات المقبلة.

واختتم رئيس الاتحاد الأفريقي خطابه بتقديم أطيب التحيات، متمنيًا دوام التوفيق والنجاح لكرة اليد المصرية