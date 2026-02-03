قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاستثمار: نستهاف نموا اقتصاديا بين 6 و7% وخفض مدة التراخيص لأقل من 90 يومًا
لوروا يكشف كواليس إنقاذ نهائي أمم إفريقيا 2025 من فضيحة عالمية.. ونصيحة حاسمة من ماني أعادت السنغال للملعب
الرئاسة الفلسطينية: ادعاءات الاحتلال بشأن قطاع غزة باطلة ولا أساس لها من الصحة
بتخفيضات 30%.. أماكن معارض أهلاً رمضان 2026 بالمحافظات
تحويل الفنان محمود حجازي للاستعلامات الفنية بالعباسية لاستكمال التحقيقات
حجز لـ الحكم.. تأجيل جلسة محاكمة قاتل زميله بالمنشار في الإسماعيلية لـ 24 فبراير الجاري
النقض ترفض الطعن على نتائج انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية بالمنيا
وزيرا خارجية مصر والسودان يكرمان أطباء القافلة الطبية لدعم القطاع الصحي السوداني
ميمي جمال تكشف لـ«صدى البلد» طقوسها في شهر رمضان.. فيديو
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
نحو مصر خالية من السعار.. ضبط وتعقيم 29 كلبًا ضالًا بالغردقة
وزيرة التخطيط تستقبل وفد البنك الدولي لمناقشة مشروعات التنمية والتحول الأخضر في مصر
صفقة الموسم في المملكة.. بنزيما يصل الرياض للانضمام إلى الهلال السعودي.. شاهد

بنزيما
بنزيما
علا محمد

أعلن الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن وصول اللاعب الفرنسي كريم بنزيما مدينة الرياض استعدادا للانضمام إلى الهلال السعودي.

وكتب عبد الجواد عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"
صفقة الموسم في المملكة.. بنزيما يصل الرياض استعدادا للانضمام إلى الهلال السعودي".

بدأ النجم الفرنسي كريم بنزيما فصلا جديدا في مسيرته الكروية داخل الملاعب السعودية بعدما أعلن نادي الهلال رسميا تعاقده معه خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية في صفقة وصفت بأنها واحدة من أقوى وأبرز تعاقدات الموسم ليس فقط على مستوى الدوري السعودي بل في كرة القدم الآسيوية بشكل عام.

وجاء انتقال بنزيما إلى الهلال تتويجا لأيام ساخنة عاشها اللاعب مع ناديه السابق اتحاد جدة بعدما تصاعدت الخلافات بين الطرفين بشكل علني لتفتح باب التكهنات حول مستقبل المهاجم الفرنسي قبل أن يحسم الزعيم الصفقة في توقيت حاسم.

أزمة أنهت المشوار مع الاتحاد
مصادر مقربة من الملف أكدت أن العلاقة بين بنزيما وإدارة الاتحاد وصلت إلى طريق مسدود عقب تعثر مفاوضات تجديد عقده حيث شعر اللاعب أن العرض المقدم لا يوازي قيمته الفنية ولا تاريخه الكبير ما دفعه لطلب استبعاده من أكثر من مباراة في دوري روشن آخرها أمام الفتح والنجمة وهو ما عجل بنهاية مشواره مع ناديه .

