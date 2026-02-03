صفقة الموسم في المملكة.. بنزيما يصل الرياض للانضمام إلى الهلال السعودي.. شاهد

أعلن الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن وصول اللاعب الفرنسي كريم بنزيما مدينة الرياض استعدادا للانضمام إلى الهلال السعودي.

وكتب عبد الجواد عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"

صفقة الموسم في المملكة.. بنزيما يصل الرياض استعدادا للانضمام إلى الهلال السعودي".

بدأ النجم الفرنسي كريم بنزيما فصلا جديدا في مسيرته الكروية داخل الملاعب السعودية بعدما أعلن نادي الهلال رسميا تعاقده معه خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية في صفقة وصفت بأنها واحدة من أقوى وأبرز تعاقدات الموسم ليس فقط على مستوى الدوري السعودي بل في كرة القدم الآسيوية بشكل عام.

وجاء انتقال بنزيما إلى الهلال تتويجا لأيام ساخنة عاشها اللاعب مع ناديه السابق اتحاد جدة بعدما تصاعدت الخلافات بين الطرفين بشكل علني لتفتح باب التكهنات حول مستقبل المهاجم الفرنسي قبل أن يحسم الزعيم الصفقة في توقيت حاسم.

أزمة أنهت المشوار مع الاتحاد

مصادر مقربة من الملف أكدت أن العلاقة بين بنزيما وإدارة الاتحاد وصلت إلى طريق مسدود عقب تعثر مفاوضات تجديد عقده حيث شعر اللاعب أن العرض المقدم لا يوازي قيمته الفنية ولا تاريخه الكبير ما دفعه لطلب استبعاده من أكثر من مباراة في دوري روشن آخرها أمام الفتح والنجمة وهو ما عجل بنهاية مشواره مع ناديه .