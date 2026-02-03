قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل مازال ملاذا آمانا؟..خبير يكشف توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة
وصول دفعة ثانية من الفلسطينيين العائدين لغزة.. والاحتلال يطلق نيرانه بخانيونس
لحظة وصول الدفعة الثانية من العائدين إلى معبر رفح.. فيديو وصور
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026| فيديو
فضيحة في إسرائيل.. اعتقال مسئولين بتهمة اختلاس تبرعات الحرب على غزة
الذهب يرتفع عالميا بأكثر من 3% لتعوض الخسائر الحادة
خلال الليل.. روسيا تشن هجوما على أوكرانيا بـ 450 مسيرة وأكثر من 60 صاروخا
وزير الزراعة يوجه بتخفيض أسعار البطاطس والبيض بمعرض المتحف الزراعي| تفاصيل
مطالب برفعها 20%.. موعد زيادة المعاشات 2026
ترامب يهدد بمقاضاة تريفور نوح بسبب "نكتة" عن إبستين
وصول الدفعة الثانية من العائدين إلى معبر رفح لإنهاء إجراءات الدخول إلى قطاع غزة
الرئيس التركي أردوغان يبدأ اليوم جولة عربية تشمل السعودية ومصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أرحل برأس مرفوعة.. كريم بنزيما يوجه رسالة إلى جماهير اتحاد جدة

كريم بنزيما
كريم بنزيما
منار نور

وجه الفرنسى كريم بنزيما، لاعب نادى الهلال السعودى الحالي ، رسالة الي جماهير نادي اتحاد جدة السعودي بعد رحيله.


وقال كريم بنزيما فى بيان له عبر حسابه على منصة إكس: «الاتحاد. تنتهى هذه المرحلة، لكن الاحترام والامتنان سيظلان دائمًا، شكرًا للنادى، وللطاقم، الفنى ولزملائى فى الفريق، وخاصةً للجماهير على الترحيب، والمحبة، والطاقة التى منحتمونى إياها كل يوم».

وتابع : «هذه الرحلة أعطتنى الكثير على الصعيد الشخصى والمهنى، وارحل برأسٍ مرفوع، فخورًا بارتداء هذه الألوان وفخورًا بكل ما شاركناه مع الاتحاد


واختتم: «أتمنى لكم كل التوفيق فيما هو قادم».


أعلن نادي الهلال السعودي تعاقده مع كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة، لتدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية بعقد يمتد لعام ونصف العام.


ونشر هشام حنفى نجم الاهلي السابق صورة لبنزيما عبر حسابه علي فيسبوك "الهلال السعودي يعلن التعاقد مع كريم بنزيما".

كريم بنزيما الهلال اتحاد جدةه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026

محمود حجازي

حجز الفنان محمود حجازي في اتهامه باغتصاب فتاة بفندق شهير للتحريات

محمود كهربا

تفاصيل ليلة القبض علي كهربا في مطار الكويت

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

أدعية ليلة النصف من شعبان

أدعية ليلة النصف من شعبان .. 5 دعوات لا تتركها حتى الفجر تُغير حالك من أحزان لأفراح

وفاة زوجة ونجل رئيس بالمحكمة الاقتصادية بأسيوط وإصابته في حادث انقلاب سيارة

وفاة زوجة ونجل رئيس بالمحكمة الاقتصادية بأسيوط وإصابته في حادث انقلاب سيارة

الذهب

شعبة الذهب تحذر: بلاش تبيع أو تشتري دلوقتي.. تفاصيل

سيد عبد الحفيظ

مخطط وشيك.. سر انقلاب سيد عبد الحفيظ علي مدير التعاقدات في الأهلي

ترشيحاتنا

الأهلي

تعرف على طاقم تحكيم مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري

كريم بنزيما

أرحل برأس مرفوعة.. كريم بنزيما يوجه رسالة إلى جماهير اتحاد جدة

دونجا

استغني عن 7 ملايين جنيه.. تفاصيل جديدة في صفقة دونجا

بالصور

لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا

)لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا
)لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا
)لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا

فيديو

البلوجر احمد مصطفى

دور برد السبب.. كيف تنبأ البلوجر أحمد مصطفى برحيله؟

جهاد البنا

حلم ما كملش.. قصة وفاة نجل جهاد البنا تشعل تعاطف السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد