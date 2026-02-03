أرحل برأس مرفوعة.. كريم بنزيما يوجه رسالة إلى جماهير اتحاد جدة

وجه الفرنسى كريم بنزيما، لاعب نادى الهلال السعودى الحالي ، رسالة الي جماهير نادي اتحاد جدة السعودي بعد رحيله.



وقال كريم بنزيما فى بيان له عبر حسابه على منصة إكس: «الاتحاد. تنتهى هذه المرحلة، لكن الاحترام والامتنان سيظلان دائمًا، شكرًا للنادى، وللطاقم، الفنى ولزملائى فى الفريق، وخاصةً للجماهير على الترحيب، والمحبة، والطاقة التى منحتمونى إياها كل يوم».

وتابع : «هذه الرحلة أعطتنى الكثير على الصعيد الشخصى والمهنى، وارحل برأسٍ مرفوع، فخورًا بارتداء هذه الألوان وفخورًا بكل ما شاركناه مع الاتحاد



واختتم: «أتمنى لكم كل التوفيق فيما هو قادم».



أعلن نادي الهلال السعودي تعاقده مع كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة، لتدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية بعقد يمتد لعام ونصف العام.



ونشر هشام حنفى نجم الاهلي السابق صورة لبنزيما عبر حسابه علي فيسبوك "الهلال السعودي يعلن التعاقد مع كريم بنزيما".