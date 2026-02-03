قادما من اتحاد جدة.. كريم بنزيمة ينتقل إلى الهلال السعودي

أعلن نادي الهلال السعودي تعاقده مع كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة، لتدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية بعقد يمتد لعام ونصف العام.



ونشر هشام حنفى نجم الاهلي السابق صورة لبنزيما عبر حسابه علي فيسبوك "الهلال السعودي يعلن التعاقد مع كريم بنزيما".

ويأتي هذا الانتقال المرتقب؛ في إطار تعزيز صفوف الفريق استعدادًا للموسم القادم، بعد مفاوضات استمرت مع نادي الاتحاد حول تمديد العقد.

وشهدت الفترة الأخيرة غياب كريم بنزيما عن مواجهتي الفتح والنجمة في الجولتين 19 و20 من الدوري في إشارة واضحة إلى عمق الأزمة بين الطرفين خاصة مع دخول اللاعب الفترة الحرة وعدم إبدائه رغبة واضحة في الاستمرار مع " العميد " خلال الموسم المقبل.