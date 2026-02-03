الغرف التجارية: نصدر العسل والمكرونة والمخبوزات للعديد من الأسواق حول العالم

أكد علاء عز مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الصناعات الغذائية تعتبر ثالث قطاع تصديري في جمهورية مصر العربية بقيمة 5 مليارات دولار.

وقال علاء عز في حواره على قناة " الحياة"،: "نصدر العسل والمكرونة والمخبوزات إلى العديد من الأسواق حول العالم، فالسلع المصرية المصدرة إلى أمريكا وأوروبا واليابان يباع مثلها داخل السوق المصري.

ولفت علاء عز، إلى أن الدولة تعمل على جذب استثمارات أكثر؛ لمزيد من استصلاح الأراضي، وزيادة حجم الصادرات الزراعية للخارج.

وأشار إلى أن الدولة عكفت على تطوير البنية التحتية التي تسمح بجذب المزيد من الاستثمارات؛ لزيادة افتتاح المصانع الغذائية، وزيادة حجم الصادرات الزراعية والغذائية.