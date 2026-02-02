الغرف التجارية: المربى المصرية تستحوذ على 20% من واردات اليابان

أكد علاء عز مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الصناعات الغذائية تعتبر ثالث قطاع تصديري في جمهورية مصر العربية بقيمة 5 مليارات دولار.

وقال علاء عز في حواره في برنامج " الساعة 6 " المذاع على قناة “ الحياة” :" 20 % من واردات اليابان من المربى تأتي من مصر".

واكمل علاء عز:" نقوم بتصدير العسل والمكرونة والمخبوزات للعديد من الأسواق حول العالم "، مضيفا:" السلع المصرية المصدرة إلى أمريكا وأوروبا واليابان تباع مثلها داخل السوق المصري ".

ولفت علاء عز، إلى أن الدولة تعمل على جذب استثمارات أكثر لمزيد من استصلاح الأراضي وزيادة حجم الصادرات الزراعية للخارج.

وتابع علاء عز: "الدولة عكفت على تطوير البنية التحتية التي تسمح بجذب المزيد من الاستثمارات لزيادة افتتاح المصانع الغذائية وزيادة حجم الصادرات الزراعية والغذائية".